Un home de 61 anys es precipita des del camí de ronda a la cala dels Trons de Lloret de Mar

Un home de 61 anys va caure ahir des del camí de ronda uns 15 metres precipici avall a la cala dels Trons de Lloret de Mar. Els fets van ocòrrer a quarts de nou del vespre d'aquest dimecres. L'home va rodolar pel penyasegat i va quedar aturat en una àrea de difícil accés.

Ràpidament, es van activar efectius dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Lloret de Mar i el Servei d'Emergències Mèdiques per tal d'efectuar el rescat. Abans de l'arribada d'aquests efectius, una persona que no formava part de l'equip de rescat, va aconseguir aproximar-se fins al precipitat i comprovar que aquest estava conscient.

Els efectius d'emergència van aconseguir desplaçar el ferit, qui presentava diverses contusions al cos, fins a tocar de l'aigua per al seu posterior trasllat a un centre sanitari. En un primer moment es va activar l'helicòpter dels GRAE però, la dificultat topogràfica de la zona, va descartar el trasllat per aire. Finalment, el ferit va ser evacuat de la zona en un llagut fins a una platja propera on l'esperava una ambulància que el va dur fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'home pateix diversos traumatismes al cap i una cama.