L'acusat de violar un noia a Lloret, descobert per la policia per passejar sense mascareta

Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'agressió sexual a una jove de 21 anys que va tenir lloc el 28 de juny a Lloret de Mar, segons va informar ahir la policia catalana. El detingut és un home de 27 anys i nacionalitat marroquina. La detenció es va produir dimarts a la tarda. El passat 29 de juny la noia va denunciar davant la policia que quan tornava cap a casa després de sortir amb uns amics, pels volts de les quatre de la matinada, un home que no coneixia la va seguir mentre li feia insinuacions sexuals i finalment la va atacar per l'esquena i la va violar. La noia va denunciar els fets en una comissaria de Blanes. Els Mossos van obrir una investigació per identificar l'home i ara han procedit a la seva detenció.



La intervenció de la policia

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va apuntar que la intervenció de la Policia Local va ser «clau» per detenir l'acusat. L'alcalde va explicar que dimarts una patrulla de la policia va aturar un home per incomplir les normes i anar pel carrer sense mascareta. Segons va apuntar Dulsat, just en aquell instant una patrulla de Mossos que passava per allà el va identificar com a possible autor de l'agressió sexual a la jove de 21 anys. Fonts municipals van confirmar que, tot seguit, l'acusat es va intentar escapolir, però la patrulla de la Policia Local que l'havia aturat va reaccionar i va aconseguir detenir el presumpte autor de l'agressió, que fruit de forcejar amb les forces de seguretat hauria resultat lleument lesionat.

Dulsat va destacar el paper de la Policia Local en la detenció de l'home i va apel·lar a la responsabilitat col·lectiva per evitar casos de COVID-19 usant la mascareta. «No hi pot haver un/a policia darrere de cada persona sense mascareta, de la mateixa manera que no hi ha un/a agent darrere de cada persona que condueix utilitzant el mòbil o que aparca malament. No podem traslladar les nostres obligacions personals a un col·lectiu limitat de persones», va insistir Dulsat, que va agrair la tasca policia que va permetre l'arrest de l'acusat: «Gràcies a la professionalitat, entrega i compromís d'aquest cos sovint criticat. Gràcies, Jordi Sais Giralt, per la gestió impecable del cos».