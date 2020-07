Enxampat un home que disparava fletxes a ànecs per diversió a Vidreres

La Policia Local de Vidreres ha localitzat un home que es dedicava a fer punteria amb els ànecs a l'estany que hi ha a la urbanització Aiguaviva Park. L'individu disparava fletxes als ànecs de l'estany, suposadament com a diversió. Com a mínim va tocar quatre dels ocells, que van quedar vius però malferits. De fet, algun dels animals va estar dies amb les fletxes clavades. Almenys un dels ànecs va acabar morint després d'agonitzar diversos dies amb la fletxa clavada al coll, tot i que altres fonts apunten a una segona mort.

Una persona que viu a la zona i que estava passejant va poder veure com aquest individu actuava amb l'arma i ho va fer saber a la policia. Aquest testimoni va acabar declarant als agents de la Policia Local i va alertar de l'actuació d'aquest home tot descrivint tot el que havia vist.

Els fets haurien passat el dilluns d'aquesta mateixa setmana. La persona que va trobar els ànecs ferits va portar-los al veterinari per tal que els traiessin les fletxes i els curessin, per intentar salvar la vida als animals. Algunes ferides estaven infectades perquè feia dies que s'havien produït.



Agents Rurals i Guàrdia Civil

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha confirmat que els agents de la policia van rebre l'avís explicant que hi havia una persona que disparava als ànecs amb fletxes i que amb la seva informació van aconseguir localitzar l'home. Es tracta d'un veí de la mateixa urbanització que algunes persones ja han batejat com a «Rambo». Després d'identificar-lo s'ha enviat tota la informació possible als Agents Rurals i també es farà amb la Guàrdia Civil per tal que prenguin les mesures que consideri pertinents. «Espero que li caigui, com a mínim, una bona multa», ha indicat el representant municipal. La policia ha requisat l'arc i les fletxes perquè no pugui seguir utilitzant-los.

La delegada del partit animalista PACMA a Girona, Isabel Ramos, ha alertat de la perillositat d'aquest individu tant per als animals com per a les persones i ha recordat que, fins ara, disposava d'una arma i que un dia podia dedicar-se a fer punteria als ànecs, però un altre a gats o gossos i un altre a persones. En aquest sentit, va recordar que totes les vides són importants.



Que s'actuï amb «contundència»

Ramos tem que aquest nou cas de maltractament animal pugui acabar en un «no-res» i reclama que, a qui li correspongui, actuï amb contundència. Assegura que la seva formació estarà pedent de l'evolució del cas per si cal prendre alguna iniciativa judicial.