Blanes i Lloret mantenen les festes majors tot i l'augment de l'alerta sanitària

Fa setmanes que els epidemiòlegs i científics d'arreu del món alerten als governs que la pandèmia de la covid-19 segueix ben activa i que no es poden relaxar les mesures de seguretat. Tampoc, ni molt menys, a Catalunya on la consellera de Salut, Alba Vergés, emplaçava ahir els veïns de Barcelona i l'àrea metropolitana que no surtin de casa davant l'augment de casos de les darreres hores –1.300 nou contagis notificats entre dimecres i dijous, la majoria a la capital catalana. Tot i aquesta situació, els municipis de Blanes i Lloret de Mar han decidit mantenir les respectives festes majors que se celebren del 24 al 26 de juliol.

A Lloret, l'alcalde, Jaume Dulsat (JxCat), assegura que «cap dels principals actes de la Festa Major –el ball, la processó o el tradicional estofat que se celebren el dia de Santa Cristina– és multitudinari». Segons el batlle, es desplegarà un ampli protocol de seguretat per garantir el compliment del distanciament social en un pla que ha estat aprovat per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). «Hi haurà zones acordonades, cadires separades, entrada amb registre i, en definitiva, un protocol exigent per garantir la prevenció de la covid-19». Interpel·lat per si és una decisió responsable continuar amb la programació de la Festa Major, Dulsat destaca que «en funció de com avanci tot plegat no celebrarem la festa si representa un risc per als ciutadans, per això hem anul·lat activitats com el Tobogan Splash Slide, que estava previst a l'avinguda Catalunya, al Barri de Can Carbó, el correfoc o els focs artificials».

Cristian Fernández, regidor de Festes, explica que «teníem activitats que ja es van descartar des del primer moment, i dia a dia, anem fent seguiment de com està la situació general per anar prenent noves decisions si s'escau». A banda de les mesures concretades per Dulsat, des de l'Ajuntament destaquen que les havaneres, que se celebren el dia 25 i el concert de Festa Major, dia 26 de juliol, que tindrà lloc a la platja de sa Caleta, seran amb aforament limitat i amb el seguiment de totes les normes de prevenció. Des de l'Obreria de Santa Cristina, l'Obrer Major, Arseni Frigola, apunta que «tot el que fem ho fem d'acord amb l'Ajuntament i la normativa sanitària» i afegeixen que «hem elaborat un protocol per a cada activitat» tot i que asseguren que «tampoc forcem la màquina» en al·lusió a la possible cancel·lació de la festa en cas que hi hagi un repunt encara més pronunciat de casos al municipi.



Crítiques de l'oposició

Des de l'oposició alguns dels grups que conformen el ple veuen amb preocupació la celebració de la festa. Els comuns manifesten que «s'hauria de cancel·lar»: «Per respecte a les víctimes i davant la situació que acabem de conèixer de Barcelona nosaltres pensem que s'hauria d'anul·lar perquè és una irresponsabilitat i així ho hem manifestat vàries vegades al govern», apunta Miguel Gracia, portaveu de Lloret En Comú-Podem, que afegeix que els diners previstos per a la festa major «es podrien destinar a pal·liar la crisi de la covid-19».

En aquest mateix sentit es manifesta Lluïsa Baltrons, de Força Lloret, que apunta que «la festa és a la cantonada i vist el que estem veient el més probable és que s'anul·lin més coses». El portaveu del PSC, Francisco Pastor, coincideix amb ells i afegeix que «no té sentit que s'hagin anul·lat les festes de barri però que continuem amb els actes de la festa major».



Imatge repetida a Blanes

A Blanes la situació és similar a Lloret. El govern –format per ERC i Comuns– no preveu anul·lar la Festa Major –que preveu activitats en diversos punts del municipi– tot i ser conscients de la gran afluència de persones que reben de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de l'Ajuntament destaquen que han anul·lat alguns esdeveniments, com el concurs de focs, i apunten que la festa estarà marcada pels protocols de seguretat.

En aquest cas, des de l'oposició es mostren partidaris de «ser previsors i evitar riscs innecessaris», tot i que no s'oposen formalment a la celebració de la Festa Major. PSC, JxCat i Ciutadans sí que demanen l'aturada de la fira d'atraccions que se celebrarà del 24 de juliol al 9 d'agost i comptarà amb una concentració de 84 atraccions a l'esplanada del pavelló i l'antic camp de futbol de gespa. «La concentració de les 84 atraccions és una irresponsabilitat de l'equip de govern perquè suposa un risc innecessari de contagis. I si hi ha un retrocés amb la covid-19, també hi haurà un retrocés en la reactivació de l'economia», alerta Pepa Celaya, del PSC. Des de JxCat coincideixen amb el PSC i asseguren que «no és encertat» que se celebri la fira d'atraccions, ja que posen en dubte que es puguin mantenir les mesures de seguretat.