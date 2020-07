L'exalcalde d'Hostalric diu que el govern tergiversa la realitat amb l'auditoria

L'exalcalde d'Hostalric Pep Frias (JxCat), que quan va perdre les eleccions es va retirar de la política municipal, ha escrit un comunicat al seu compte personal d'Instagram en què critica la política de l'actual equip de govern, del grup de Sumem i encapçalada per l'alcalde, Nil Papiol. En un extens escrit, Trias subratlla que el primer any de mandat del que «havia de ser una nova política de titulats s'ha convertit en una política de titulars» i afegeix que el grup de Sumem està «tergiversant» la realitat.

La resposta de Frias arriba després que l'Ajuntament anunciés aquesta setmana que caldria retallar en mig milió el pressupost del 2020 i del 2021 argumentant que l'auditoria externa encarregada dels anys 2016 al 2019 –quan governava Frias– detectava que no s'havien ajustat a la regla de despesa.

Sobre aquests fets, en el seu escrit l'exalcalde subratlla que tots els pressupostos «es van portar al ple i es van aprovar per unanimitat, fins i tot per grups de l'oposició» i afegeix que «totes les execucions pressupostàries comencen i acaben cada any i no afecten els d'anys posteriors com aquest equip de govern vol fer creure». Per Frias l'auditoria «parla de modificar el pressupost de 2020 perquè tampoc compleix la regla de despesa. Per tant, hem de deixar d'invertir 545.000 euros perquè no compleixen el seu propi pressupost».

Per acabar, Frias insisteix que l'estratègia de l'actual govern està realitzant «la mala política d'embrutar als altres per justificar al poble que allò que han promès no ho podran complir». Frias conclou que «la ignorància és molt atrevida i denota mala fe i un punt d'inseguretat».