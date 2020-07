Lloret de Mar cancel·la tots els actes de la Festa Major per prevenir possibles brots de coronavirus

Lloret de Mar cancel·la tots els actes previstos per la festa major que s'havia de celebrar entre el 21 i 26 de juliol. El motiu és evitar la possibilitat que aparegui un brot de coronavirus en un espai on s'acumulen un important nombre de persones. La decisió s'ha pres per unanimitat aquest diumenge en una sessió extraordinària de l'equip de govern. Fa uns dies, el consistori ja va eliminar del programa els actes amb més risc d'aglomeracions com per exemple el correfoc o el castell de focs, però la situació actual "desaconsella mantenir la celebració d'altres activitats amb participació popular". La suspensió, de moment, només s'aplicarà al programa de la Festa Major, i no afecta a la resta d'activitats culturals i esportives programades.