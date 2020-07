Blanes suspèn la festa major i la fira d'atraccions pels brots de covid-19

L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha suspès la festa major i la fira d'atraccions pels brots de covid-19 detectats a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons informen en un comunicat, la decisió s'ha pres aquesta tarda després d'una reunió d'urgència encapçalada per l'alcalde Àngel Cansa i el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell. La Festa Major de Santa Anna se celebrava del 24 al 26 de juliol i la d'atraccions del 24 d'aquest mes al 9 d'agost. L'equip de govern remarca que han decidit suspendre les festes seguint "criteris sanitaris" que "desaconsellen" l'organització de qualsevol acte o celebració que pugui provocar la concentració d'un nombre elevat de persones.

"La decisió l'hem pres, igual que ho hem estat fent durant aquests darrers mesos, atenent a criteris sanitaris", ha afirmat l'alcalde que subratlla que "per sobre de tot hi ha la salut i la seguretat de les persones". Després de suspendre la 50a edició del concurs de focs d'artifici, l'ajuntament havia apostat per mantenir la festa major, adaptant el format a les restriccions provocades per la pandèmia.

"Malauradament, la festa major que volíem que fos un reconeixement a les víctimes de la covid, tampoc serà possible celebrar-la, igual que tants altres actes que hem hagut de suspendre", ha remarcat Canosa que ha concretat que "fins l'últim moment" han estat treballant "de valent i amb molta il·lusió" amb les entitats, associacions de veïns, artistes i grups locals per poder fer possibles uns dies de festa. "Lluny de poder aconseguir-ho, l'actual situació sanitària i l'evolució de la pandèmia durant les darreres hores desaconsellen l'organització de qualsevol acte que pugui provocar la concentració de vilatans i visitants", ha dit.

L'Ajuntament de Blanes ha informat totes les entitats i persones implicades en la celebració de la festa major, així com a les autoritats competents relacionades amb l'organització. En aquest sentit, també han comunicat que, en la mesura del possible, els actes que estava previst celebrar durant els propers dies s'ajornaran i es tornaran a programar perquè tinguin lloc en altres dates.

La Festa Major de Santa Anna estava previst que se celebrés el proper cap de setmana, des del divendres dia 24 fins al diumenge 26 de juliol. S'havien programat activitats principalment en dos àmbits, a l'escenari principal del Passeig de Mar i en diversos espais repartits arreu de diferents barris del municipi, on s'hi havien de fer cercaviles i concerts a càrrec d'artistes i grups locals. Divendres al vespre també havia de tenir lloc la 'Nit Jove' amb tres grups locals.

La fira d'atraccions havia de posar-se en marxa a partir del divendres 24 de juliol i fins al 9 d'agost a l'esplanada del costat de l'antic pavelló municipal, on s'hi havien de concentrar 72 parades.