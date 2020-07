Diversos conductors barren el pas a un home que conduïa begut a Massanes

Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Policia Local d'Hostalric (Selva) han detingut un home de 48 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Girona com a suposat autor de tres delictes contra la seguretat viària per conduir borratxo, negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i conduir temeràriament. Segons informen en un comunicat, la col·laboració ciutadana ha estat clau per atrapar el conductor. Els Mossos han rebut l'avís cap a tres quarts de nou del vespre d'aquest divendres. Diversos usuaris de la carretera havien aconseguit barrar el pas al conductor fins a fer-lo aturar en una rotonda després de veure que conduïa fent ziga-zagues i envaint el carril contrari.

Quan els Mossos han arribat al lloc, al punt quilomètric 72 al terme municipal de Massanes, han localitzat el conductor amb signes evidents d'anar begut. També hi havia efectius de la Policia Local i diversos conductors que havien aconseguit fer aturar la furgoneta. Segons els testimonis, l'home havia estat a punt de provocar diversos accidents i també havia fet una sortida de via.

A la prova d'alcoholèmia ha donat una taxa prèvia d'1,18 mg/l d'aire expirat però s'ha negat a fer la prova amb l'etilòmetre evidencial.

Per aquest motiu, l'han detingut i li han obert diligències penals per tres delictes contra la seguretat viària; un per conduir sota els efectes de l'alcohol amb simptomatologia, un segon per negar-se a fer les proves i un tercer per conduir temeràriament.

El detingut, que no té antecedents, ha sortit en llibertat provisional després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.