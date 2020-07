Un grup de conductors barra el pas a un vehicle que fa esses a Massanes a Massanes

Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Policia Local d'Hostalric van detenir divendres un home –de 48 anys i nacionalitat espanyola– veí de Girona com a suposat autor de tres delictes contra la seguretat viària per conduir borratxo, negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i conduir temeràriament. Segons van informar des de Mossos d'Esquadra en un comunicat, la col·laboració ciutadana va ser clau per atrapar el conductor. Els Mossos van rebre l'avís cap a tres quarts de nou del vespre de divendres. Diversos usuaris de la carretera havien aconseguit barrar el pas al conductor fins a fer-lo aturar en una rotonda després de veure que conduïa fent ziga-zagues i envaint el carril contrari al municipi de Massanes. Els Mossos el van detenir i han obert diligències penals per tres delictes contra la seguretat viària.