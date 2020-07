Cada dimarts i dijous, el carrer Anselm Clavé número 59 de Blanes rep un degoteig de persones. Són persones de totes les edats, de múltiples nacionalitats i d'orígens socioeconòmics diversos. Totes venen a buscar una cosa tant bàsica com necessària per als qui no la tenen: menjar.

La seu blanenca de Càritas ha viscut alguns dels mesos més intensos d'ençà que va començar la COVID-19. El nombre de famílies ateses s'ha multiplicat i també ha crescut el nombre de peticions de persones que no figuraven en el radi dels serveis socials de l'Ajuntament. «Jo tenia una cafeteria colombiana, bastant a prop d'on som... Però m'he arruïnat i som cinc a casa. Vaig haver de marxar per la mort de ma mare i quan vaig tornar em vaig trobar amb el confinament, que no podia obrir el negoci i he pogut resoldre el tema del lloguer però amb els deutes i tot doncs he de venir aquí a buscar menjar», explica Sol, de 51 anys. Aquesta colombiana fa més d'una dècada que està establida a Blanes i afegeix amb un perfecte català que aquests mesos ha pogut seguir endavant gràcies a la targeta moneder del Consell Comarcal i gràcies també a les bosses d'aliments de Càritas. «Des que visc aquí mai m'havia trobat amb aquesta situació. Tampoc em fa vergonya parlar-ne, al final, intentem sortir d'aquesta situació i no és fàcil perquè no trobem feina i jo tinc una edat en què costa cada vegada més trobar-ne, però sé que hi ha gent que està pitjor».

A pocs metres d'ella, darrere la porta de l'entrada, està fent cua Alexandra, de 22 anys. «Vivíem amb ma mare, que no estava bé, i amb una bebè acabada de néixer doncs... Vam decidir marxar després de contactar amb serveis socials. Ens ajuden amb el pis i amb el menjar. Ara de feina no en trobem, i mira que parlo set idiomes. Treballava al sector turístic i ara res... La COVID-19 ens ha fotut. La meva nena ara té 7 mesos i no sé el que tardarem a posar-nos bé, venim un cop per setmana, abans veníem un cop cada tres setmanes i ara un cop per setmana».

Vestida de negre i amb una bossa de plàstic plegada a la mà, també espera el seu torn Conxi, de 59 anys. «Vinc aquí perquè tinc tres nets que viuen amb mi a casa, jo cobro una petita pensió i no en fem prou», relata.

Més de 2.400 persones ateses

A Blanes, les tres úniques entitats que reparteixen aliments són Càritas, El Bon Samarità i la Creu Roja. Salvador Serra, president de Càritas, explica que «ningú s'esperava el que hem viscut aquests darrers mesos»: «Nosaltres sempre atenem de mitjana unes 400 famílies i ara en aquests moments estem atenent 1.020 famílies, això representa 2.443 persones ateses. De bosses d'aliments aquest any en portem 2.000 més del normal, el mes de juliol de l'any passat vam entregar 841 lots i enguany el dia 16 ja en portàvem 801 i encara ens falten 15 dies», explica. Tot i això, segons Serra, la situació ha millorat aquestes tres darreres setmanes: «La demanda els primers dies de la pandèmia ja no hi és, amb una setmana hem deixat de fer 100 lots i crec que és perquè la gent ja treballa. Perquè aquí la gent hi ve per necessitat, no perquè vulguin venir, i a la mínima que poden deixar de venir, ho fan», detalla Serra. El director de l'ens explica, però, que un dels grans problemes amb els que s'han trobat és la quantitat de gent nova que ha vingut. «Hi ha molta gent fora de serveis socials, i també els atenem perquè tenim servei d'acollida per on passa molta gent, sobretot si no estan empadronats, tot i que nosaltres els redirigim als serveis municipals, sempre escoltem el seu cas i si entenem que ho necessiten doncs els donem menjar. Solen ser el 25% de les famílies que tenim. Però aquests mesos han sigut bastants més».

Per acabar, Serra afegeix que el motor de l'entitat han sigut els seus 120 voluntaris, la majoria d'edats de risc, que tot i la pandèmia no s'han aturat.

