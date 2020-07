Lloret estrena càmeres amb sensors per controlar l'aforament a les platges

L'Ajuntament de Lloret ha posat en marxa tretze càmeres amb sensors per controlar l'aforament de les platges en el marc de les mesures de seguretat anunciades el mes de maig per prevenir contagis de la covid-19. El regidor de Noves Tecnologies, Albert Robert (JxCat), va presentar el sistema ahir en un seminari telemàtic sobre la transformació digital dels municipis d'arreu de Catalunya. Del total de càmeres instal·lades, nou s'han col·locat a la platja de gran de Lloret i n'hi ha quatre més a la platja de Fenals, les dues més transitades del municipi.

Segons ha detallat el regidor, aquestes càmeres consten d'un software que enregistra imatges cada cinc minuts. La imatge registrada es transforma en dades que s'envien encriptades a un servidor, que les converteix en xifres i s'envien al consistori per saber el nivell d'ocupació de cada sector i de la platja en general. «Les càmeres es programen i s'ajusten gràcies a la intel·ligència artificial que fa fotos de la platja buida i en base a això pot determinar pels píxels quan hi ha un excés de gent en funció de paràmetres establerts», detalla Robert. El regidor afegeix que aquestes dades són enviades a l'Ajuntament, on una programadora les recull i les analitza. A partir d'aquí, poden actualitzar les dades al portal de turisme i alertar quan s'està sobrepassant l'aforament permès. El cost de les càmeres, que es van posar en funcionament dimecres, ha sigut de 36.000 euros i Robert avança que l'Ajuntament es planteja mantenir-les instal·lades més enllà de la situació pandèmica: «Un dels avantatges que hi ha és que es poden canviar de lloc i reajustar els paràmetres, de manera que funcionarien a tot arreu i tenen bastanta fiabilitat». Per Robert, aquest és un pas més cap a la conversió de Lloret en una ciutat intel·ligent.



Més mesures

Cal recordar que l'Ajuntament de Lloret va ser dels primers municipis de Catalunya en incorporar drons al cos de policia que actualment serveixen per controlar, juntament amb els vigilants de platges i els agents de Protecció Civil, l'aforament i el distanciament en les platges menys transitades del municipi. Els turistes poden consultar l'estat de les platges a través del portal lloret.cat que va actualitzant el percentatge d'aforament periòdicament.

D'altra banda, en el marc del «Pla Integral de Seguretat» que ha aplicat l'Ajuntament, les platges principals també s'han dividit per sectors (gent gran, famílies i joves) i s'ha tancat l'accés de circulació al passeig marítim. El consistori va calcular al mes de maig que l'aforament total de banyistes repartits en les dues platges i respectant les mesures de sectorització i distanciament social equival a unes 15.088 a la platja de de Lloret i 10.099 més a la de Fenals.