L'oposició acusa el govern d'Arbúcies d'«anomalies» en la contractació

Els partits de l'oposició d'Arbúcies –ERC i la CUP– acusen el govern –format per majoria absoluta d'Entesa (Independents de la Selva)– d'«importants anomalies en la contractació pública». Les acusacions arriben després que la secretària-interventora de l'Ajuntament hagi emès l'informe del control financer de l'any 2019.

Els republicans apunten que «l'informe destaca mancances importants en la contractació de personal i denuncia que no se celebrin processos públics en la contractació de personal i per tant s'incompleixen els principis rectors de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat». També critiquen que no s'hagin emès informes d'auditoria pública durant el 2019 al·legant motius econòmics i destaquen que hi ha una demora important dels terminis de pagament de les factures durant el 2019. «Fins al punt d'arribar a superar els 100 dies, quan la legislació vigent afirma que el màxim permès són 60 dies», critica el portaveu republicà, Xavier Soler, que afegeix que «també s'especifica el detall d'una sèrie de factures en què es podria justificar aquest retard degut a la posada en marxa del programa electrònic de factures a proveïdors, però hi ha unes altres factures les quals la secretaria no pot justificar que el retard que hagi estat causa d'aquest programa». Des d'ERC també posen en dubte que s'hagi actuat seguint la legalitat amb les 44 subvencions directes que va realitzar l'equip de govern, tot i que eren d'imports menors. Unes crítiques a les quals s'han sumat els cupaires, que afegeixen que «també hi ha manques amb el compliment de la Llei de Transparència».

Els republicans han entrat una instància sol·licitant que es corregeixin les anomalies detectades en l'esmentat informe i estudien prendre mesures legals en cas que no sigui així.



La resposta del govern

Interpel·lat per aquests fets, l'alcalde, Pere Garriga, va respondre que «l'informe de la secretària respon a termes administratius i no polítics. Hem d'entendre que som l'Ajuntament d'Arbúcies, no som ni Girona ni Barcelona». Garriga va reiterar que «l'informe fa referència exclusivament a la part tècnica de l'administració».