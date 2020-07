Aturem la C-32 organitza visites guiades a Sant Pere del Bosc, a Lloret

El grup d'activistes que demana l'aturada de la prolongació de l'autopista C-32 –entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar– ha començat a realitzar visites guiades a l'entorn de Sant Pere del Bosc així com a l'espai on la Generalitat preveu realitzar l'ampliació de la carretera. Les visites es fan en diferents caps de setmana al llarg de l'estiu i l'objectiu de la convocatòria és conscienciar de l'entorn natural que va quedar malmès o destruït per l'inici de les obres -actualment aturades cautelarment. Les visites tenen una durada de tres hores.