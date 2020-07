Santa Coloma encarrega un estudi de 72.000 € per fer una nova piscina descoberta

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners –governat per ERC, JxCat i IdS– ha encarregat l'estudi per fer el projecte d'una nova piscina descoberta al municipi, per un import de 72.542,40 euros. La portaveu de la CUP, Sylvia Barragan, ha qüestionat que l'Ajuntament hagi tret a licitació aquest estudi argumentant que ja hi ha dues piscines, una coberta i una descoberta «que és deficitària», i criticant que aquests diners no es destinin, per exemple, a promoure l'activitat econòmica municipal: «El que no ens sembla bé és el moment, perquè aquests diners es podrien destinar a la reactivació econòmica del poble. Només hi hem destinat una partida de 60.000 euros, i això representa un import de 200 euros per a autònoms i 250 euros per a empreses». La cupaire afegeix que «a més a més, la piscina coberta, gestionada per Sport Assistance, és deficitària perquè no arriba als socis mínims per evitar pèrdues i l'Ajuntament avala un milió d'euros del préstec de tres milions que l'empresa té amb entitats bancàries, un préstec que han renovat durant el confinament».

Interpel·lada per aquests fets, l'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), confirma que l'Ajuntament avala amb un milió d'euros el préstec de Sport Assistance. Riera va puntualitzar que l'Ajuntament «no ha renovat l'aval del crèdit sinó que l'ha subscrit». Segons Riera, els darrers mesos, a causa de la pandèmia, l'entitat gestora no hauria realitzat els pagaments pertinents: «Durant la pandèmia han demanat l'ajornament de dues quotes que havien de pagar i que pagaran però més endavant. L'Ajuntament avala una part del total del crèdit amb un milió, però això ve del govern del 2007, no hem fet cap pagament de res».

Qüestionada per la necessitat de fer una nova piscina descoberta, Riera assegura que l'actual «està desfasada»: «La piscina descoberta és molt antiga i hi ha parts que han quedat desfasades». Riera preveu que durant el seu mandat es licitin les obres de la construcció d'aquesta nova piscina descoberta, que s'ubicaria en uns terrenys adjacents al complex de la piscina coberta que gestiona Sports Assistance, a la zona de Saioners. Segons les prescripcions tècniques, la nova piscina podria ocupar un espai de 4.200 metres quadrats i comptaria també amb un espai de jocs aquàtics infantils, 10 lavabos i 7 vestidors.



Contracte de 40 anys

El cas de la piscina coberta es va iniciar el 2007, quan l'Ajuntament, aleshores governat per Antoni Solà (CiU), va adjudicar per 7,4 milions d'euros la construcció de l'equipament a l'empresa Sport Assistance 2000 SL, que va fer una aportació «voluntària» de 4,4 milions d'euros. El consistori també va rebre una subvenció de 997.000 euros del Consell Català de l'Esport i la construcció es va fer en uns terrenys de titularitat municipal, coneguts com els Saioners. El govern de l'època també va acordar la concessió de la gestió de l'equipament a la mateixa empresa adjudicatària, Sport Assistance, per un termini de 40 anys.

L'any 2012, l'empresa va entrar en concurs de creditors i posteriorment, l'any 2014 –amb govern de CiU i PSC–, l'Ajuntament va decidir injectar 70.000 euros anuals per mantenir el funcionament i va fer un quitament del 80% sobre els crèdits ordinaris que tenia l'empresa concessionària.