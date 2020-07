Un mort i un ferit greu en un xoc frontal entre un 4x4 i una furgoneta a Anglès

Un veí d'Amer de 86 anys va morir ahir en un accident de trànsit a Anglès. La víctima mortal conduïa un tot terreny que va xocar frontalment amb una furgoneta que circulava per la carretera C-63. El xofer de la furgoneta, per la seva banda, va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'hospital Doctor Josep Trueta de Girona.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) estan investigant les causes de l'accident mortal, i apunten que s'hauria produït per la invasió del carril contrari per part d'un dels dos vehicles implicats.

L'accident mortal d'Anglès va tenir lloc cap a tres quarts de deu del matí, a l'altura del quilòmetre 38 de la C-63. Concretament, a la recta que hi ha davant del cementiri nou d'aquesta població selvatana.

El succés va consistir en un xoc frontal i el conductor finat, que anava amb un tot terreny, va quedar atrapat dins del vehicle sinistrat. Per aquest motiu, els Bombers van haver d'efectuar tasques d'excarceració. Tot i els seus esforços i els posteriors dels sanitaris del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), aquests no van poder salvar la vida del veí d'Amer.

El conductor de la furgoneta també va ser atès pels sanitaris i aquest va ser evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressat en estat de gravetat. L'impacte de la furgoneta amb el vehicle tot terreny va provocar que el 4x4 quedés bolcat enmig de la carretera i amb visibles destrosses.

Carretera tallada dues hores

El SEM va fer aterrar l'helicòpter medicalitzat a la zona de l'accident de trànsit i els Mossos de Trànsit van haver de tallar la carretera mentre van durar les tasques de rescat i d'investigació al lloc dels fets.

Arran de l'accident de trànsit, la via va restar tallada més de dues hores en les dues direccions. La circulació es va poder restablir finalment quan faltaven deu minuts per a les dotze del migdia, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).

La víctima mortal, Josep G.M., tenia 86 anys i vivia a Amer. Un municipi on té part de la família i era conegut. Deixa quatre filles.

Amb aquesta nova víctima mortal, ja són catorze les persones que han perdut la vida en un sinistre viari a la província de Girona durant aquest any. Aquí hi ha comptabilitzats tant els morts en vies urbanes com interurbanes.

Amb el d'Anglès, aquest mes de juliol ja s'han registrat dos accident de trànsit mortals a Girona. Ambdós s'han produït en les últimes 24 hores. Dijous un xoc entre dos cotxes a la «carretera de la Vergonya» a Bescanó va deixar un jove de 19 anys ferit crític, que va morir poc després a l'hospital.