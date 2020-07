La Policia de Blanes posa una trentena de multes en 48 hores per no dur mascareta

La Policia Local de Blanes ha multat una trentena de persones en 48 hores per no portar mascareta, segons va informar ahir l'Ajuntament en un comunicat. A principis d'aquest mes de juliol, en el marc de les mesures de la «nova normalitat», la Generalitat de Catalunya va acordar l'obligatorietat de dur-la posada en qualsevol cas, independentment de si es pot mantenir o no la distància de seguretat. Des que va entrar en vigència la mesura, els agents han estat fent tasques informatives, recordant l'obligatorietat de la mesura ja que, del contrari, qui trencava la normativa s'exposava a ser sancionat. Passat aquest període, s'ha passat a multar totes aquelles persones que no la porten i que no disposen d'una causa justificada per no fer-ho. La sanció econòmica és de 100 euros.



La normativa

Entre les excepcions que permeten prescindir de la mascareta hi ha els infants que realitzen els casals d'estiu, així com aquelles persones a qui resulti contraindicat per motius de salut. Tampoc l'han de dur els qui, per l'activitat que estan realitzant, resulti incompatible, com per exemple la pràctica de l'esport o en espais naturals. Per contra, per anar a la platja cal dur-la posada, tot i que els banyistes que estiguin prenent el sol o banyant-se no l'han de dur posada. D'altra banda, les persones majors de 6 anys estan obligades a utilitzar la mascareta en la via pública, en els espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat que sigui de lliure accés. Al cotxe només cal dur-la si es va amb persones amb qui no es conviu. Mentre que als bars, terrasses i restaurants, els usuaris se la poden treure un cop asseguts, però l'han de portar per anar a pagar, al lavabo o a demanar a la barra.

Finalment, el Departament de Salut indica que no és recomanable portar la mascareta al canell, al colze o a la barbeta quan no s'està fent servir. Aconsellen guardar-la en una bossa de paper o de roba, que s'hauria d'anar rentant a 60 graus cada vegada que es canvia de peça. D'altra banda, també recomanen canviar periòdicament la mascareta.

