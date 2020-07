L'última nit de festa

L'exterior de la discoteca Tropics, a l'avinguda Just Marlès, la matinada de divendres

L'exterior de la discoteca Tropics, a l'avinguda Just Marlès, la matinada de divendres david aparicio

Cop dur a l'oci nocturn. El sector no aguanta la «nova normalitat» i l'augment de contagis dels darrers dies porta la Generalitat a decretar el tancament dels locals. El Govern va tirar pel dret divendres al vespre i va anunciar la suspensió a tot Catalunya de l'obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles durant els propers 15 dies argumentant que la seva continuïtat era incompatible amb la contenció de la covid-19.

Des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) fa dies que anticipaven pèrdues econòmiques degut a les restriccions d'aforament, que a la vegada implicaven dificultats per al manteniment de les plantilles. Des de la patronal critiquen la decisió de la Generalitat i asseguren que els deixa «sense marge de maniobra». Per aquest motiu van als tribunals i reclamen un paquet d'ajudes econòmiques que ajudi a pal·liar les pèrdues del sector.

L'últim ball

Un cop d'ull en dos dels nuclis de l'oci nocturn més prolífers de la província de Girona, Lloret de Mar i Platja d'Aro, anticipa el final de la «nova normalitat» en el sector, on molts empresaris han manifestat pèrdues derivades de la manca de turisme estranger, la reducció d'aforaments, les despeses per habilitar els locals i la incapacitat de mantenir els sous del personal. Un còctel de normes i impediments que ha aigualit la festa a estiuejants locals i estrangers.