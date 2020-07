El possible tancament ja flotava a l'aire entre els que van sortir dijous

Poc tenien a veure les nits d'un estiu marcat per una pandèmia mundial, amb les vetllades d'anys anteriors a Platja d'Aro. A partir d'ara, amb el tancament de les discoteques i sales de ball, encara canviaran més. De moment, el protagonisme de la vida nocturna quedarà reduït als bars.

Durant l'últim dijous en què encara es podia anar a les discoteques, els que sortien de festa ja intuïen un possible tancament de locals. Els establiments, però, s'esforçaven per fer complir les mesures de seguretat. Ho facilitava el fet que hi havia menys gent de l'habitual, i per tant, menys acumulacions. Tots els locals tenien gel desinfectant a l'entrada, en alguns mesuraven la temperatura, i, en un d'ells, el personal de seguretat advertia que no es podia ballar «al centre de la pista». Els grups tenien prou espai per mantenir-se més o menys separats, i la majoria de cares visibles estaven descobertes perquè bevien consumicions.

L'excepció que més contrastava es troba al carrer Església. Allà, una discoteca tenia un èxit indiscutible al costat dels locals veïns, totalment buits. A l'entrada, les indicacions eren clares: no treure's la mascareta. Però, un cop creuada la porta, l'efecte era de viatge en el temps. La sala era plena de persones anxovades, i els nombrosos cartells d'«ús obligatori de mascareta» semblaven invisibles per a tothom, perquè, excepte els cambrers, la multitud la duia com un accessori més, però no pas per tapar boques.

Un grup de joves gironins en van marxar de seguida perquè els havia fet «mal rollo». Acaben de fer la selectivitat en un any atípic que se'ls ha fet massa llarg, i tenien clar que «sí que ens fa més por sortir, però tampoc no ens quedarem a casa, i menys si ens han de tornar a tancar». Ara bé, asseguraven que intenten fer plans entre ells per evitar el contacte amb altres persones.

La sensació es repetia en altres grups. Uns nois només anaven a discoteques perquè «allà hi ha mesures de seguretat». Tot plegat, en una nit en què molts també eren conscients de les campanes que ja sonaven sobre el possible tancament de l'oci nocturn.

La mediadora Montse Soler, coordinadora de l'equip de mediació nocturna, defensava que tancar l'oci nocturn «no és la solució» per frenar la covid-19, ja que els joves «seguiran sortint». Des del servei, que està en contacte amb institucions, veïns i establiments, considera que el sector està «molt afectat» per la crisi, però que «ha posat mesures des del primer dia».