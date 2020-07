Els llums de neó il·luminen els promotors que empaiten amunt i avall per l'avinguda Just Marlès els pocs joves de múltiples nacionalitats que han vingut a Lloret aquesta nit i busquen un lloc on sortir de festa. La pandèmia ha aigualit la diversió al sector de l'oci nocturn del municipi, que viu amb preocupació aquesta «nova normalitat». «Estem obrint perquè ens ho demanen, però no estem ni cobrint despeses... Tinc una quarta part de l'aforament, 500 persones i 22 treballadors, però estem esperant que ens facin tancar», explica Teddy Law, un dels socis de la discoteca Tropics.

Assegut a les taules d'un restaurant de menjar ràpid al costat de les portes de la discoteca, Law relata amb resignació que enguany el local havia de celebrar el seu cinquantè aniversari: «Res, tot cancel·lat. Havien de venir artistes internacionals», lamenta.

A la una de la nit, l'avinguda que agrupa pràcticament tots els locals d'oci nocturn està mig buida a excepció del centenar de persones que hi ha davant del Tropics que hauran de fer una gimcana per entrar al local: mascareta obligatòria, desinfecció de mans, desinfecció de peus, donar el nom a l'entrada, un número de DNI o Passaport, anar a la teva taula assignada i separada de les altres taules, demanar preferiblement tota la beguda de cop i ballar en la teva àrea. A l'interior del local sona la música a tota pastilla. En una taula separada amb cintes, una parella holandesa beu un còctel i contempla el panorama: «És diferent, hi ha poca gent i estem molt separats però és millor això que res, esperem que després s'animi més», relata Ruud.

A l'exterior del Tropics, un grup de joves s'asseu al costat de la vorera. Alguns amb mascareta i alguns sense. Aparcat en doble fila a l'altre costat del carrer, José Camacho contempla l'escena des del seu taxi: «Sembla un dia d'hivern Lloret aquests dies. No hi ha gairebé ningú i la gent passa de tot. Els pocs que hi ha són nanos joves que venen a disfrutar i com més avança la nit més costa que compleixin les normes». Camacho explica que el gremi ha notat molt la baixada del turisme «l'any passat tots teníem personal contractat per fer servei les 24 hores, aquest any no. Els hotels no ens truquen, perquè molts estan tancats, hi ha molt poc turisme i està molt malament la cosa».

Baixant per l'avinguda Marlès cap a la platja, les discoteques Colossos, Londoner i St. Trop' tenen la persiana tancada. Altres locals, com Moëf Gaga, tenen l'entrada pràcticament buida i alguns promotors es barallen per conduir els pocs turistes que passegen per la zona a l'interior del seu local.

«Si ho arribo a saber, no vinc», diu Edgar. Nadiu de Brasil, va venir fa uns mesos a Lloret per treballar de promotor per a un club. «Em paguen per hores i aquests dies se m'està passant la jornada molt a poc a poc. No hi ha gent al carrer. No puc tornar al Brasil i la cosa aquí pinta molt malament».

El tancament decretat per la Generalitat agreuja la situació i per això la patronal Fecasarm el denunciarà al TSJC, perquè el considera «il·legal».