No a la MAT penja pancartes contra el ramal de la Selva a diferents pobles

La Plataforma No a la MAT va penjar ahir diverses pancartes reivindicatives al campanar de Santa Coloma de Farners i la rotonda d'entrada de la població, i a les carreteres de Sils, Riudarenes o Sant Dalmai, amb lemes com «No MAT» o «La natura ens crida a derogar la MAT». Segons la plataforma les pancartes s'han col·locat en llocs «ben visibles i simbòlics» per «fer evident a ulls de tothom que s'està en un moment clau de compte enrere en què cal aglutinar el màxim de suport a favor de la derogació efectiva del ramal i evitar que les elèctriques Endesa i REE tirin pel dret i executin l'obra, com estan intentant fer d'amagat i de manera il·legal».

Al campanar de Santa Coloma s'hi han col·locat quatre pancartes i també s'hi ha instal·lat una càmera en directe que enfoca permanentment el campanar i que es pot veure des del canal de YouTube. A més, els activistes també han retransmès l'acció a Santa Coloma des de Facebook Live i Instagram Live.