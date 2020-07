Mor el conductor d'una furgoneta en un accident de trànsit a Blanes

Accident de trànsit mortal a la GI-682 a Blanes.

Una furgoneta ha xocat amb un camió pels volts de dos quarts de nou a l'altura del quilòmetre 6,5, en aquesta via que uneix Blanes amb Lloret de Mar. El sinistre viari ha tingut lloc en sentit Lloret.

El conductor de la furgoneta ha mort. L'home havia quedat atrapat a dins del vehicle a conseqüència del xoc.

Un cop rescatat pels Bombers, que han fet tasques d'excarceració, els serveis mèdics del SEM no l'han pogut recuperar. Per la seva banda, el conductor del camió ha resultat il·lès

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els efectius d'emergències (Bombers, Policia Local, Mossos d'Esquadra i SEM)

S'investiguen les causes de l'accident de trànsit, que s'apunta que s'ha produït per una invasió del carril contrari per part de la furgoneta.

Aquest sinistre viari està causant cues per accedir a Blanes i Lloret. El sinistre ha tingut lloc a la Carretera d'Accés a la Costa Brava, poc abans d'arribar a la Rotonda dels Focs, a l'alçada del cementiri municipal.

Es tracta del quart accident de trànsit mortal que es registra a la província de Girona des de dijous de la setmana passada.

La Policia Local de Blanes li ha fet la prova d'alcoholèmia al conductor del camió amb resultat negatiu. Els agents també han pres declaració a diversos testimonis que han presenciat l'accident.

L'accident mortal ha causat el tall del tram de la GI-682 afectat i ha provocat llargues cues. Pels volts de dos quarts d'onze, s'ha pogut habilitar la circulació en els dos sentits de la marxa.