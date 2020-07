Un brot afecta dotze treballadors d'una empresa de residus de Blanes

Un brot de coronavirus ha afectat com a mínim dotze treballadors d'una empresa de Blanes, i té nou empleats més aïllats a l'espera de realitzar les proves PCR. Es tracta de l'empresa de recollida de residus Nora, que gestiona la recollida de deixalles de part dels municipis de la Selva. L'Agència de Salut Pública i els serveis assistencials de Blanes estan investigant el brot, que segons va explicar el gerent de l'empresa a aquest diari, Victor Tornero, ha afectat 21 treballadors d'un mateix torn entre positius i aïllats. A més, va indicar que l'origen és «extern» a l'empresa, ja que es va originar a partir de contactes de dos treballadors i d'un tercer del mateix torn que va anar a treballar tot i haver donat positiu a una prova PCR que es va anar a fer a l'hospital.

Tornero va explicar que els primers tres contagis es van detectar fa una setmana, i que l'empresa va engegar «immediatament» el protocol de detecció de contactes amb Salut, amb la qual cosa el divendres passat es van realitzar un total de 30 proves PCR als treballadors més propers als afectats. D'aquests, nou van donar positiu, que es van sumar als tres que ja s'havien detectat prèviament, i s'han aïllat nou persones més a qui s'han de fer noves proves.

El gerent va assegurar que les instal·lacions de Blanes compten amb diverses mesures preventives de seguretat, que també s'apliquen a Tossa de Mar i a Santa Coloma de Farners, on l'empresa té les altres seus.

En canvi, fonts properes a l'empresa van assegurar a aquest diari que l'elevat nombre d'afectats s'hauria provocat per negligència de l'empresa. Les fonts indiquen que un cop fetes les PCRs al gruix dels treballadors, aquests van seguir treballant dos dies més fins a conèixer els resultats -van obtenir-los el diumenge-, «per ordre» de l'encarregat. L'empresa desautoritza aquesta informació i assegura que té constància que hi va haver tres persones que van optar per no fer quarantena «tot i la recomanació de l'empresa» un cop realitzada la prova.

En tot cas, el Departament de Salut va indicar que tots els afectats presenten simptomatologia lleu o no presenten símptomes i tots evolucionen favorablement. Els pròxims dies es faran més proves de cribratge a la resta de treballadors de la seu de Blanes. Les últimes dades actualitzades elevarien a divuit els brots a la Regió Sanitària de Girona, dels quals tres s'haurien detectat a la Selva.

Dades de Girona

La Regió Sanitària de Girona va tornar a registrar ahir un fort repunt de 75 casos després de dos dies per sota de la cinquantena de nous contagis. D'aquests, 25 són de Figueres, on hi ha diversos brots actius. A Vilafant la situació s'ha estabilitzat i des de fa dos dies no s'han notificat nous casos. La xifra acumulada és de 44 casos i s'han notificat dues morts per covid, ambdues durant el confinament. La xifra total de positius acumulats a la regió és de 8.267 casos, i les defuncions es mantenen estables després que el balanç de dimarts notifiqués el repunt més elevat en quasi un mes amb tres noves morts.

L'evolució global del virus a la regió tendeix a l'alça des de fa un parell de setmanes, tot i les variacions que s'han donat els últims dies. S'evidencia a l'informe retrospectiu de casos que publica Salut, on es pot veure que durant dos dies de la setmana passada es van detectar setanta casos en 24 hores i un tercer s'hi va apropar. No es detectaven xifres tan elevades des del 24 d'abril, quan van detectar-se 124 casos en un dia.

Dades de Catalunya

L'últim balanç del Departament de Salut d'ahir va xifrar un fort repunt de 1.055 nous contagis a tot Catalunya després de dos dies consecutius amb menys de mil casos. A més, es van notificar 22 morts, un fort creixement en les últimes 24 hores, ja que dimarts n'hi va haver tres. Ja s'han mort 12.702 persones a conseqüència de la crisi sanitària. En total ja hi ha 92.392 persones contagiades des de l'inici de la pandèmia.