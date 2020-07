Detenen a Lloret un fugitiu buscat a Sèrbia per un crim de l'any 2008

La Policia Nacional ha detingut a Lloret de Mar un fugitiu buscat a Sèrbia per un crim de l'any 2008.

Concretament, l'arrestat -de 36 anys- i un altre individu fa 12 anys van disparar als responsables de seguretat d'un club i van matar-ne un d'ells. Mentre que l'altra víctima va resultar ferida de gravetat.

L'home tenia en vigor una Ordre Europea de Detenció i Lliurament. Per evitar que l'enxampessin i conscient que les autoritats sèrbies tenien l'empremta dactilar del seu dit índex dret, el fugitiu se l'havia autolesionat anys enrere per evitar ser reconegut.

En el moment de la detenció, el 16 de juliol, per intentar encara esborrar més les seves empremtes, es va arrencar la pell amb les ungles.

Es dóna el cas, que el fugitiu acusat d'un crim a Sèrbia es feia passar per croat a Espanya. Per poder-se quedar al país, utilitzava una identitat que havia obtingut de forma fraudulenta mitjançant el robatori d'un passaport original.

L'actuació de la Policia Nacional s'ha fet amb col·laboració amb la Policia Sèrbia, la qual va informar el 9 de juliol que aquest fugitiu podria trobar-se a Espanya fent ús d'una identitat croata obtinguda de forma fraudulenta mitjançant la sostracció d'un passaport original.

Els agents van començar la investigació i un cop practicades les primeres gestions policials, van comprovar que tenia el seu domicili a Lloret de Mar. Davant d'aquests fets, agents del Grup de Fugitius de la Policia Nacional es van desplaçar fins aquesta localitat per continuar les investigacions sobre el terreny.

Canviava de domicilis

D'aquesta manera, van aconseguir esbrinar que l'investigat ja no residia en aquest domicili, sinó que alternava el seu habitatge habitual amb altres immobles de la zona com a mesura addicional de seguretat per evitar ser detingut.

Estava empadronat a Lloret de Mar amb documentació falsa.

Després de ser localitzat, la Policia Nacional va establir un dispositiu el passat 16 de juliol que va donar com a resultat la seva detenció.

Per a la seva plena identificació, les autoritats sèrbies només disposaven de l'empremta dactilar del seu dit índex dret, el qual s'havia autolesionat feia anys per evitar ser reconegut.

A més, en el moment de la seva detenció va intentar esborrar encara més les seves empremtes arrencant-se la pell amb les seves pròpies ungles.

Un cop detingut, els agents del CNP a Girona el van traslladar al Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Girona. L'home presentava febre i això va obligar a activar el protocol sobre la Covid-19. Un cop realitzat el test PCR, va donar negatiu.