Detingut el presumpte autor de l'atac a uns joves de Tossa

La Policia Local de Tossa de Mar va informar ahir a través de les xarxes socials de la detenció del presumpte autor d'un delicte de lesions. En la missiva, els municipals detallen que els fets s'haurien produït dissabte passat, quan un home, per causes que es desconeixen, hauria agredit un grup de joves del municipi que haurien patit lesions greus. No ha transcendit si l'home va actuar sol o si hi havia més persones implicades en els fets, tampoc el nombre total de lesionats. Fonts policials van detallar que la detenció es va produir ahir i es va poder efectuar gràcies a la identificació i col·laboració ciutadana.

Diversos veïns del municipi van agrair la tasca dels agents amb missatges a les xarxes. «He seguit aquest cas amb interès per mediació de la meva filla. Estic molt satisfet de la vostra tasca i eficàcia», va apuntar un usuari donant les gràcies als agents per l'actuació. Altres missatges desitjaven una ràpida recuperació a les víctimes de l'agressió.