La Generalitat aprova el projecte del camí de ronda entre Fenals i Lloret

La Generalitat ha aprovat definitivament el projecte del camí de ronda entre la platja de Fenals i la platja Gran de Lloret de Mar, segons va avançar Nova Ràdio Lloret i va confirmar a la mateixa emissora el regidor de Promoció de la Ciutat, Jordi Orobitg (ERC). «Bé, finalment, 14 anys després, hem pogut aprovar un projecte, comptem amb els recursos necessaris i ens posarem a treballar de manera immediata», va declarar el republicà.

El pla per fer aquest tram del sender –que discorre per la costa i pretén unir Blanes, Lloret de Mar i Tossa a través d'un camí litoral– no és nou. De fet, és un refregit del que es va presentar l'any 2004, aleshores sota l'alcaldia del convergent Xavier Crespo. La manca de fonts de finançament, però, va impedir que fos una realitat fa una dècada. Fa un any, el Departament de Territori va donar el primer vistiplau al projecte i des de l'Ajuntament preveien que les obres comencessin a la tardor, però, segons el regidor de l'Àrea de Seguretat, Serveis Jurídics i Coordinació del Govern, Jordi Sais, per realitzar els treballs cal expropiar dos terrenys, els propietaris dels quals han presentat al·legacions que han endarrerit el projecte.

Tres fases

Segons detalla el projecte, les obres del traçat tindrien un cost de 733.000 euros i es dividirien en tres fases: un primer tram que enllaçaria la platja de Lloret amb cala Banys, un segon tram per unir cala Banys amb el castell de Sant Joan i un darrer tram per unir el castell amb la platja de Fenals. L'objectiu del projecte consisteix a crear un camí que permeti la connexió entre les dues platges i que faciliti l'accés als punts d'interès que hi ha a la zona –com el castell de Sant Joan. Per aquest motiu, el tram pretén recuperar alguns traçats històrics del camí de ronda que havien quedat esborrats per la naturalesa.

D'altra banda, l'Ajuntament de Lloret ha d'adjudicar la redacció del projecte de camí de ronda entre Canyelles i cala Gran i també segueix treballant en el pas per la la polèmica finca de Can Juncadella.