20.000 tones de pedra d'escullera i més de 700 blocs de formigó per reparar l'esvoranc del Gloria al port de Blanes

Les obres d'emergència per reparar l'esvoranc que el temporal Gloria va provocar al dic del port de Blanes (Selva) entren en una nova fase. Ports de la Generalitat ja ha retirat l'escullera provisional que es va col·locar just l'endemà del temporal i també ha enderrocat el tram d'espatller afectat. Ara, es començarà a reposar la part exterior del dic. En total, s'hi posaran fins a 20.000 tones de pedra d'escullera i 706 blocs de formigó (que pesen entre 22 i 32 tones). Els blocs es construiran al mateix port i es col·locaran amb una grua de 350 tones. D'altra banda, al port Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), també afectat pel Gloria, la Generalitat ja ha reforçat el tram final del dic i ara pavimentarà part del moll i la zona de passeig.

Les obres per reparar l'esvoranc al port de Blanes van començar ara fa dues setmanes. Ports de la Generalitat hi inverteix 2,4 milions d'euros. Els treballs, que tenen un termini d'execució de sis mesos i mig, acabaran a principis del 2021.

Els treballs han de permetre reforçar el dic de recer, especialment a la tercera alienació, on el temporal Gloria va causar un esvoranc a l'escullera i un forat de 30 metres de longitud a l'espatller. D'entrada, els operaris ja han retirat l'escullera provisional que es va col·locar l'endemà mateix del temporal i també han enderrocat tant el tram d'espatller com el paviment afectat per la llevantada.

Ara, s'ha de reforçar la part exterior del dic amb pedra d'escullera i blocs de formigó. En total, es posaran fins a 20.000 tones de pedra, 500 blocs de formigó de 22 tones, i 206 més de 32 tones. Els blocs es construiran en una planta de formigó que s'ha instal·lat al port mateix. D'aquesta manera, s'evitarà que diàriament hi hagués fins a 30 camions de formigó que creuessin la ciutat.

Després es tornarà a construir el tram d'espatller que va quedar afectat. Les obres acabaran amb la pavimentació de la part del moll afectada, així com de la zona de treball.

A Sant Feliu, fins després de l'estiu

Al port de Sant Feliu de Guíxols, la Generalitat hi inverteix 1,7 MEUR per reparar els estralls del Gloria. Aquí, les obres ja entren a la fase final. En total, s'han reposat 2.041 tones de peces d'escullera i s'han col·locat 424 blocs de formigó. D'aquests, 284 pesen 40 tones (i s'han posat a la zona on l'onatge va impactar més) i els 140 restants, 18 tones (que s'han posat a la zona on les onades piquen menys).

Ara, s'ha de pavimentar una part del moll i de la zona de passeig, així com l'esplanada (on s'han construït els blocs de formigó, seguint el model de Blanes). Aquests treballs, però, no es faran fins passat l'estiu, a finals de setembre o principis d'octubre, per no interferir en l'activitat del port.

A més, s'ha tornat a col·locar la balisa verda que serveix per senyalitzar l'entrada dels vaixells al port. La balisa, tot un emblema del port ganxó, va patir desperfectes amb la llevantada.

El director general de Ports, Joan Pere Gómez, que ha visitat les obres tant de Blanes com de Sant Feliu ha declarat: "Hi invertim 4,1 milions d'euros per reparar els danys estructurals causats pel Gloria, i reforçar els ports de cara a futurs temporals".

Recàrrega de vehicles elèctrics

A Blanes, a més, Ports de la Generalitat ha posat en servei una estació de recàrrega semiràpida de vehicles elèctrics. És la primera pública que hi ha a la ciutat. I a més, Blanes s'ha convertit de retruc en el primer port gironí que compta amb un punt d'aquestes característiques. En total, la Generalitat inverteix 82.000 euros per instal·lar-ne també a Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.

El punt de recàrrega permet que dos vehicles s'hi puguin endotllar simultàniament. Funciona amb corrent altern, té una potència de 22 kW i el temps de càrrega estimat varia de les dues a les quatre hores (en funció de la bateria del vehicle). "Impulsem la mobilitat sostenible amb la circulació de vehicles elèctrics de punta a punta de la costa catalana, de Llançà a les Cases d'Alcanar", ha conclòs Gómez.