Detingut a Lloret un home buscat a Sèrbia per homicidi

La Policia Nacional ha detingut a Lloret de Mar un fugitiu buscat a Sèrbia com a presumpte autor d'un homicidi comès l'any 2008. L'arrestat és un home de 36 anys i nacionalitat sèrbia i estava buscat per disparar amb una arma de foc, juntament amb un altre individu, als responsables de seguretat d'un club. Els fets van succeir fa dotze anys. A causa de l'atac va morir un home i una segona persona va resultar ferida de gravetat.

Segons va detallar la Policia Nacional en un comunicat, el passat 9 de juliol, la policia sèrbia va traslladar als homòlegs de la Policia Nacional que el fugitiu es podria trobar a Catalunya amb una identitat falsa obtinguda de manera fraudulenta després de robar un passaport original de nacionalitat croata. Els agents nacionals van comprovar que el sospitós estava residint a Lloret de Mar i es van desplaçar al municipi per prosseguir les investigacions. Els agents van descobrir que l'home no tenia una residència permanent a Lloret, sinó que canviava sovint de pis i alternava habitatges de la zona per evitar ser capturat. També s'havia empadronat al municipi amb una identitat falsa. Fonts policials van confirmar que l'home tenia en vigor una ordre europea de detenció i lliurament. Després de ser localitzat, la Policia Nacional va establir un dispositiu el passat 16 de juliol que va concloure amb la seva detenció.

D'altra banda, fonts policials van destacar que l'home havia aconseguit evitar ser capturat, ja que canviava freqüentment de domicili. Un cop els policies van aconseguir esbrinar que l'investigat ja no residia en el primer domicili, sinó que alternava el seu habitatge habitual amb altres immobles de la zona com a mesura addicional de seguretat per evitar ser detingut, aleshores el van poder capturar.

Sense empremta dactilar

Per evitar que l'enxampessin i conscient que les autoritats sèrbies tenien l'empremta dactilar del seu dit índex dret, que presumptament el vincularia com a autor material de l'homicidi comès al país balcà, el fugitiu s'havia arrencat l'empremta dactilar per evitar ser identificat. De fet, en el moment de la detenció, el 16 de juliol, per intentar esborrar més les seves empremtes, es va arrencar la pell amb les ungles.

Un cop detingut, els agents del CNP a Girona el van traslladar al Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Girona. L'home presentava febre i això va obligar a activar el protocol sobre la covid-19. Un cop realitzat el test PCR, va donar negatiu.



Els precedents

Aquesta no és la primera vegada que Lloret actua de refugi de persones buscades en altres països europeus. El juny del 2019, la Policia Nacional va detenir un home buscat a França com a presumpte autor d'un entremat de tràfic de drogues que treballava arreu d'Europa. Poc després, el juliol del mateix any, altre cop la Policia Nacional va detenir a Lloret un fugitiu violent buscat a Alemanya com a presumpte autor de diversos delictes d'agressió sexual a la seva exparella, detenció il·legal, lesions i violència de gènere. En aquest cas, l'home vivia de la mendicitat i residia de manera il·legal ocupant cases del municipi.