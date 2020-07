Els hotels de Lloret de Mar s'esforcen per revertir les anul·lacions d'estrangers

Els hotels de Lloret de Mar, a la Selva, centren els esforços en revertir les anul·lacions dels països europeus que desaconsellen viatjar a Catalunya a causa dels últims brots de covid-19. Entre ells s'hi troben França, Alemanya, Països Baixos i el Regne Unit, que han recomanat a la seva població que evitin desplaçar-se. Segons el Gremi d'Hostaleria, la mesura respon als «propis interessos» de cada país. De fet, el seu president, Enric Dotras, assegurava ahir que molts turistes els han transmès que se sentien «més segurs aquí» que no pas «a casa seva». Els hotels preveuen tancar el juliol amb ocupacions per sota del 40%, una xifra ben diferent de la dels anys anteriors, quan durant aquestes mateixes dates estaven al 100%.

Els equipaments hotelers de la localitat de Lloret de Mar lluiten per superar una de les pitjors temporades turístiques que han viscut mai. Si en un inici semblava que es podria afrontar els mesos estivals amb una certa «normalitat», ràpidament la temporada va quedar interrompuda per l'enduriment de mesures en diferents zones de Catalunya –com el Segrià o l'àrea metropolitana de Barcelona– pels brots de covid-19. Una situació que ha anat a pitjor amb els darrers anuncis de països com França, Alemanya o el Regne Unit desaconsellant viatjar a Catalunya.

La notícia ha deixat molt tocat el Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, que assegura que es tracta d'una decisió derivada dels «propis interessos» de cada país. Apunten que s'està creant un retrat totalment esbiaixat de la realitat que es viu a la Costa Brava, un fet que intenten revertir de totes les maneres possibles. Així, creuen que el motiu real de les recomanacions és que els ciutadans es quedin als seus respectius països «a fer les despeses de vacances».

Així ho va explicar ahir el president del gremi, Enric Dotras, que sense donar dades concretes de cancel·lacions en aquest municipi subratllava que es busca «explicar» de manera «transparent» en quina situació es troba Lloret de Mar als turistes que truquen. «No els amaguem res, i la majoria de vegades els enviem vídeos perquè ho vegin per ells mateixos», relata Dotras. Un fet que considera que queda provat a partir de l'opinió dels visitants «repetidors» que un cop arriben a Catalunya, asseguren que les mesures són inclús «més segures» que aquelles que tenen «a casa seva».

La visió d'aquells que treballen a l'hostaleria és que s'estan prenent unes decisions molt «ràpides» que no els deixen marge d'actuació. Segons el director d'explotació de l'Hotel Evenia Olympic Resort, Francesc Melero, tot plegat els «afecta molt» perquè totes les recomanacions que s'envien des dels països europeus «espanten» els clients que voldrien venir a passar les vacances.

En aquest sentit, va denunciar que troba a faltar que puguin disposar d'unes «ajudes» o, com a mínim, que les institucions consultin als representants del «sector» abans de tirar pel dret i prendre tota mena de mesures relacionades amb la gestió de la pandèmia.



Un juliol negre

L'inici de la temporada turística ha començat malament per als hotels de Lloret de Mar que, tot i haver pres totes les mesures de seguretat, no han pogut omplir els seus negocis. Des del gremi s'estima que l'ocupació mitjana del mes de juliol quedarà per sota del 40%. «Hi ha alguna empresa que està millor, però per desgràcia la majoria es troben al 20%», sosté Dotras.

Els mateixos hotelers qualifiquen «d'atípica» la temporada i, per això, no s'atreveixen a aventurar com anirà l'agost. En el cas de l'hotel Evenia Olympic Resort es troben actualment al voltant del 35% de la seva ocupació. Si normalment podrien superar les 2.000 persones, ara en tenen unes 800. Per Melero es tracta d'anar «dia a dia» i veure com es pot reconduir la situació de la millor manera possible.