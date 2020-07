Blanes canviarà el nom de l'Avinguda Joan Carles I pel d'Avinguda de la República

Blanes canviarà el nom de l'Avinguda Joan Carles I pel de l'Avinguda de la República.

Ho ha aprovat l'Ajuntament de Blanes al ple municipal celebrat ahir al vespre.

Un dels temes aprovats aquest passat dijous al vespre al ple municipal del mes de juliol celebrat ahir era retirar tots els reconeixements que hi ha en aquesta població respecte al Rei emèrit.

Segons informa l'ajuntament, una de les demandes incloses a la moció contempla que es doni compliment a una anterior proposta aprovada a la sessió del març de l'any 2018, on es va acordar que es canviaria el nom de l'Avinguda Joan Carles I pel de l'Avinguda de la República.

Si llavors la moció va aprovar-se per 17 vots a favor –tot i que finalment no es va fer realitat-, en el cas de la d'ahir, va prosperar per 13 vots a favor. D'aquest total, 10 corresponen als dos grups municipals que van presentar la moció –Blanes En Comú Podem i Esquerra Republicana de Catalunya-, i 3 de Junts per Blanes. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya i el regidor no adscrit es van abstenir (6 vots) i els dos regidors de Ciutadans van votar-hi en contra.

L'actual Avinguda Joan Carles I és un vial que enllaça el centre de la vila amb el veïnat de Mas Borinot, travessant els barris de Mas Enlaire, La Pedrera-Carretera de Lloret i Montferrant. Amb l'entrada en funcionament de la nova viabilitat parcial del Pla Costa Brava, va passar a tenir un sol sentit de circulació, i és una de les artèries d'entrades principals venint de Lloret fins al centre de la vila.

Entre els equipaments que s'hi allotgen destaca la seu de la prefectura de la Policia Local i Protecció Civil, situada al seu extrem nord, a tocar de la GI-682, la Carretera d'Accés a la Costa Brava en el costat que connecta amb Lloret. En l'àmbit local, no hi ha cap altre símbol ni extern ni intern que reti cap mena d'homenatge a la corona ni a la família reial espanyola.

Fa més d'una dècada que la Sala de Plens de l'Ajuntament de Blanes ja no allotja cap retrat oficial. El darrer que hi va haver penjat era el del rei emèrit, i no s'hi ha arribat a penjar mai el del seu successors, informa l'ajuntametn en un comunicat. Tampoc hi ha hagut des de llavors les fotografies que també podrien haver-hi hagut, en aquest cas del president de la Generalitat.

Comissió al Congrés

A la moció també es demana la creació d'una comissió al Congrés dels Diputats per aclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del rei emèrit Joan Carles I. També vol que s'investigui sobre les relacions diplomàtiques i comercials entre l'estat espanyol i Aràbia Saudita, el seu vincle amb institucions i empreses espanyoles i els seus efectes sobre l'erari públic. D'igual manera, dóna suport a qualsevol iniciativa que tingui per objectiu denunciar l'opacitat de la monarquia espanyola i en favor de clarificar qualsevol presumpta irregularitat comesa per aquesta.