Endesa talla la llum a 21 habitatges de Maçanet que es connectaven il·legalment

Els tècnics realitzant tasques per tallar la xarxa fraudulenta ·DdG

La companyia elèctrica Endesa va realitzar ahir un operatiu al municipi de Maçanet de la Selva per retirar la llum a vint-i-un habitatges del municipi que estaven connectats presumptament de forma il·legal a la xarxa elèctrica. Segons va informar l'Ajuntament del municipi, l'operatiu es va realitzar al matí i va comptar amb la participació de membres de l'Ajuntament, que van realitzar tasques «d'acompanyament».

L'alcaldessa del municipi, Natàlia Figueras (JxCat), va precisar que l'operatiu es va iniciar després que la companyia elèctrica es posés en contacte amb l'Ajuntament per haver detectat un ús fraudulent de la xarxa elèctrica en diversos punts del municipi. En concret, Figueras va destacar que la companyia ja tenia els habitatges identificats. «Els guàrdies municipals han acompanyat als tècnics d'Endesa per aturar el frau elèctric en vint-i-un habitatges del municipi que punxaven la llum», va apuntar Figueras que va afegir que «moltes urbanitzacions estan plenes i el fet que diversos grups punxin la llum perjudica la potència de la resta del veïnat».

Segons la batlle, les actuacions s'han centrat a les urbanitzacions de Residencial Park, Mas Altaba i Montbarbat. Unes localitzacions que agrupen segones residències i que a vegades viuen episodis d'ocupacions. Tot i això, Figueras va destacar que «en cap moment no s'ha produït cap situació conflictiva i s'ha pogut retirar el subministrament a totes les cases assenyalades per Endesa».

D'altra banda, l'alcaldessa va insistir que des de l'Ajuntament es va realitzar una «tasca d'acompanyament» a l'actuació determinada i indicada per la companyia elèctrica.

L'operatiu també ha deixat sense llum tres habitatges on resideixen tres famílies que tenen expedients oberts a Serveis Socials. Segons va concretar l'alcaldessa «no han quedat penjats perquè ens han comunicat que tenien alternatives». Figueras va precisar que es tracta de tres famílies, totes amb menors d'edat, les quals es reuniran demà amb Serveis Socials per conèixer quines alternatives habitacionals tenen i per negociar una solució.