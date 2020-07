L'Ajuntament de Vidreres aprova la creació del geriàtric i centre de dia

L'Ajuntament de Vidreres va aprovar definitivament en el darrer ple, celebrat a principis de setmana, la creació del centre de dia per a gent gran i el geriàtric. Cada un dels equipaments disposarà d'una trentena de places.

El projecte per fer aquest equipament ve de lluny. Fa un any es va fer un informe preliminar, i a finals del 2019 es va presentar la memòria justificativa del projecte de servei, al febrer es va fer l'exposició pública del projecte i en el ple es va aprovar la memòria justificativa del projecte d'establiment i el reglament per a la prestació del servei públic local per a la gent gran de Vidreres. Per a l'alcalde, Jordi Camps, «aquest ha estat un procés llarg, però ens trobem ja a la fase final i esperem que a la tardor comencin tots els passos perquè aquest equipament sigui una realitat». S'espera que el mes de febrer puguin començar les obres del nou centre, que s'ubicarà al costat del CAP.