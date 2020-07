L'alcalde de Blanes retreu a Territori que tingui «molta pressa» en ampliar la C-32

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha criticat que el Departament de Territori i Sostenibilitat tingui "molta pressa" en tirar endavant el projecte de prolongació de la C-32 entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar (Selva). Segons el batlle, no seria "la primera vegada" que el Govern s'afanya a desencallar el projecte per poder allargar la concessió dels peatges d'aquesta autopista i ha apuntat aquesta opció com un dels motius que han fet accelerar el projecte. A més, l'alcalde ha lamentat que el consistori encara "no ha estat informat de res" sobre el nou estudi d'impacte ambiental. Tot i així, ha insistit que el posicionament "és el mateix que ara fa un any", quan va signar una declaració institucional en contra del projecte.

El nou informe d'impacte ambiental que ha anunciat el Departament de Territori i Sostenibilitat sobre l'ampliació de la C-32 entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar (Selva) ha encès el debat sobre el projecte en el territori, una vegada més. En aquest cas, l'Ajuntament de Blanes (Selva) ha recordat el seu rebuig al projecte. L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha recordat que "fa anys" es va celebrar una consulta popular i "el poble es va manifestar en contra" de la carretera.

Per això, l'alcalde ha insistit que el posicionament de l'equip de govern local "és el mateix" que ara fa un any, quan van fer una declaració institucional en contra del projecte de prolongació. Àngel Canosa ha remarcat que ara cal "estar ben units amb el sentiment de 'no a la C-32'". Per això ha anunciat que es contactarà amb les entitats ecologistes com ara Aturem la C-32 i es posarà a la seva "disposició" per tal de "defensar" el rebuig al projecte.

Canosa ha agraït la tasca feta per la plataforma, ja que gràcies al seu recurs al TSJC es va aconseguir aturar el projecte. De fet, Aturem la C-32 ha aconseguit paralitzar dues vegades aquesta ampliació de la carretera entre Tordera i Lloret de Mar.

La primera d'elles, va ser el 2017 quan el tribunal va acceptar les mesures cautelars per aturar les obres. Tot i així, el Departament va decidir tirar endavant un nou projecte redactant un segon estudi informatiu i un segon informe d'impacte ambiental, mentre el primer projecte seguia aturat de forma cautelar. Aturem la C-32 va tornar a portar aquests documents al TSJC i aquest en va tornar a paralitzar el projecte just ara fa un any, el juliol de 2019.

"Molta pressa" per allargar concessions

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha lamentat que l'Ajuntament encara "no ha estat informat de res" per part del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre el nou informe d'impacte ambiental. Tot i així, l'alcalde ha declarat que no el va sorprendre que el Govern optés per rescatar el projecte de la C-32. "No és la primera vegada que el Govern té molta pressa amb les concessions d'autopistes".

Amb això, Àngel Canosa ha recordat que "aviat" s'acaba la concessió de la C-32. Per això ha apuntat al Govern com a responsable de buscar noves inversions que justifiquin el fet d'"allargar més els peatges".