16 dotacions d'emergències intervenen en l'extinció d'un incendi en una zona verda fora del nucli urbà de Blanes

En poc més d'una hora i mitja s'ha pogut controlar un incendi molt localitzat que ha cremat els matolls d'una zona verda situada fora del nucli urbà de Blanes, al Pla Parcial Costa Brava. En l'extinció i control de l'incendi han intervingut un total de 16 dotacions de diferents cossos de seguretat i emergència, i no ha resultat cap persona ferida.

L'avís s'ha rebut quan passaven pocs minuts de les 3 de la tarda d'aquest diumenge, i immediatament s'ha activat el protocol que ha alertat tots els efectius d'emergència que calia. Pels volts de 2/4 de 5 s'ha pogut tenir controlat i extingit, i a partir de llavors han començat les tasques de remullat de tota la zona per evitar possibles revifalles de guspires. A conseqüència del foc s'ha cremat una superfície de 2.800 m2 de matolls feréstecs, sense que hagi afectat cap mobiliari ni estructura.

Durant les tasques d'extinció s'ha apropat al lloc de l'incendi per conèixer de primera mà la situació l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, qui ha agraït a tots els cossos de seguretat la seva tasca. Es dóna la circumstància que la zona on ha tingut lloc l'incendi està situada just al costat de l'Escola Sa Forcanera, al barri de Mas Enlaire, que no ha resultat afectada per l'incendi ni per la seva proximitat.

16 dotacions han intervingut en l'extinció i control

Respecte les 16 dotacions que han intervinguts són les següents: 5 camions dels Bombers de la Generalitat, 4 patrulles de la Policia Local i 1 de Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes. També ha intervingut 4 dotacions de l'ADF (Agrupació de Defensa Forestal) i 1 helicòpter bombarder que ha efectuat fins a tres descàrregues sobre la zona on s'estaven cremant els matolls per contribuir a l'extinció.

Mentre els efectius d'emergències s'encarregaven de l'extinció i control de l'incendi, els efectius policials han procedit a tallar els accessos a la zona per major seguretat i han ajudat en l'extinció amb tasques de suport. A quarts de sis de la tarda continuava tancada la circulació i s'espera que en breu es poguessin obrir els accessos al trànsit, tan bon punt la situació ho propiciï.