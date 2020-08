L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm suspèn la Festa Major per la COVID

L'Ajuntament de Sant Hilari va anunciar ahir la suspensió de la Festa Major que enguany s'havia de celebrar del 27 al 30 d'agost, per la «situació sanitària que viu Catalunya» amb relació a la covid-19. Segons va informar el consistori selvatà a través d'un comunicat, aquesta decisió «sense precedents» ha estat consensuada pels tres partits amb representació municipal (PIG, ERC i JxSant Hilari) i «prioritza la salut pública individual i col·lectiva per davant de qualsevol altre interès».

En el comunicat, l'Ajuntament també exposa que al poble la situació sanitària «està controlada» però que des del consistori, i seguint les recomanacions fetes per ens superiors, no volen «fer res» que involuntàriament pugui contribuir a activar algun brot. «Això afectaria no només a la salut dels conciutadans sinó que també comportaria severes restriccions que afectarien a la vida social i econòmica del municipi», assegura l'ens en el document.

També afegeix que per a la Festa Major d'enguany s'havia «treballat intensament» perquè fos segura, contemplant diversos escenaris i tenint en compte totes les mesures de protecció sanitàries possibles.

«L'excepcionalitat en què vivim, ens obliga a ser prudents, responsables i conseqüents i prioritzar la salut, la seguretat i el benestar de la nostra població», justifica el consistori abans d'agrair la «comprensió de la ciutadania i d'assegurar que la Festa Major de Sant Hilari, tornarà el proper estiu «amb més força que mai».