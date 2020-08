Detectat un positiu en un campus de Lloret i aïllats deu nens i tres monitors

A Lloret de Mar han posat en quarantena tres monitors i deu nens que participen en un campus de futbol. Segons Salut, un monitor va donar positiu per covid-19, motiu pel qual ha estat aïllat deu dies i s'ha posat els deu menors que té al seu càrrec en el campus i a tres membres més de l'equip de monitors en quarantena, tal com marca el protocol de prevenció i seguretat. A tots ells, se'ls farà una PCR de control. Salut remarca que es tracta d'un cas particular i que el procediment a seguir és l'habitual quan es confirma un positiu en coronavirus.

De fet, des de principis de juliol, s'han produït situacions similars a diversos casals d'estiu gironins. A Olot també es va contagiar un monitor i van haver d'aïllar el grup d'infants. Seguidament, a Cassà de la Selva es van aïllar nou infants i dos monitors per un positiu en un menor. D'altra banda, a l'Armentera es van aïllar trenta nens que havien estat en contacte amb un cas en un taller divulgatiu i, finalment, a Salt i Ripoll diversos infants van estar en quarantena preventiva perquè havien estat en contacte amb sospitosos de tenir el virus. La diferència és que la van finalitzar quan aquests van donar negatiu a la prova.

D'altra banda, tots els casals van assegurar que estan seguint les recomanacions de prevenció que s'indiquen des de l'autoritat competent en matèria de salut a Catalunya.



Baixen els casos a Girona

D'altra banda, les dades d'ahir proporcionades pel Departament de Salut indiquen que, per segon dia consecutiu, la tendència de nous casos a la Regió Sanitària de Girona va a la baixa. Dilluns se n'havien notificat 55 de nous –37 menys que diumenge– i ahir se'n van registrar 32 –23 menys que el dia anterior.

D'acumulats des de l'inici de la pandèmia n'hi ha 8.508 i, d'aquests, 6.485 s'han detectat per PCR, 1.587, per testos serològics, i la resta o bé són probables o bé s'han diagnosticat a través d'altres mètodes. Quant a defuncions, se'n va notificar una més en un hospital i el total s'eleva a 821. De totes aquestes morts, segons informa Salut, 364 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris; 249 han tingut lloc en residències; 131, en domicilis particulars i, finalment, 77 encara no s'han classificat. Segons els informes de les darreres setmanes, el contagi a les residències ja s'ha estabilitzat i és pràcticament inexistent. De fet, ara el focus principal recau en els joves, ja que la mitjana d'edat dels nous positius ja se situa als 38 anys. D'altra banda, el risc de rebrot se situa en 80,02, entre moderat i alt i cinc punts per sota respecte a ahir i la velocitat de contagi també va a la baixa.

En el cas de Figueres, municipi amb restriccions en aquesta regió, Salut hi va notificar nou positius més. El risc de rebrot és molt alt però ja ha baixat a pràcticament la meitat en una setmana. La velocitat de propagació és de 0,95, per sota de l'1,89 de dies anteriors, mentre la taxa de confirmats per PCR és de 207,45. La velocitat de propagació determina el nombre de persones que pot contagiar de mitjana un infectat.

Quant a Vilafant, l'altre municipi d'aquesta zona amb restriccions, el risc de rebrot se situa en 586,88, una mica més baix que els darrers dies.

Finalment, el nombre de gironins hospitalitzats ja s'eleva fins a 42, dos més que dilluns. D'aquests, catorze continuen a l'UCI, els mateixos que el dia anterior.