Riells i Viabrea suspèn la Festa Major per la COVID-19

L'Ajuntament de Riells i Viabrea ha decidit suspendre la Festa Major que s'havia de celebrar del 7 al 10 d'agost a causa de la situació sanitària causada per la covid-19. A través d'un comunicat, el consistori explica que arran de la pandèmia es va modificar el programa inicial per adaptar-lo a les mesures de seguretat estipulades per la Generalitat, però que davant el «risc real de rebrots», el govern municipal ha decidit cancel·lar la Festa Major. «Volem traslladar que aquesta no ha estat una decisió fàcil, des de l'Ajuntament se segueix apostant per potenciar la cultura i les festivitats populars», assegura l'ens que subratlla també que, «sempre que les circumstàncies ho permetin», es traslladarà la programació cultural a les festes de Sant Martí.