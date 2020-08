Desarticulada una banda de narcotraficants que operava a la Selva i el Maresme

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues a la costa de la Selva Marítima i el Maresme. S'han detingut 20 persones i han comissat diversos tipus de substàncies estupefaents. Concretament, han intervingut 1,86 quilos de cocaïna, 2,26 quilos d'haixix, 2,1 quilos de cabdells de marihuana, 879 grams de cafeïna que s'utilitza pel tall de droga, 12,5 grams de «cristall» i 256 pastilles d'èxtasi. També han decomissat 72.700 euros en metàl·lic, balances de precisió, un revòlver, una màquina de comptar diners i també nou vehicles.

Aquesta banda s'havia convertit durant els últims anys en els principals proveïdors d'estupefaents a la costa.

L'operació Hardbargain es va explotar el 30 de juliol i va acabar amb la detenció de 20 persones i l'escorcoll de 22 immobles. Una de les entrades es va realitzar a Vidreres i la resta, majoritàriament, al Maresme.

L'operació, però, ha durat nou mesos i l'ha liderat l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Girona. El cos policial ha comptat des de l'inici de la investigació amb la col·laboració de les policies locals de Vidreres, Pineda de Mar i Granollers (Barcelona). El cas ha estat dirigit pel titular del jutjat d'Instrucció número 3 de Santa Coloma de Farners.

La investigació va començar el setembre de 2019 arran d'unes informacions que apuntaven a l'existència d'un grup de persones de nacionalitat espanyola que estarien subministrant diferents substàncies estupefaents a consumidors de zones de la costa aprofitant l'afluència massiva de visitants.

Cocaïna des de Vidreres

Fruit de la investigació els agents van constatar que hi havia una persona a Vidreres que atenia la demanda d'un grup de consumidors de cocaïna i que periòdicament es proveïa d'aquesta substància realitzant contactes amb un distribuïdor de la zona que, alhora, es proveïa d'un ciutadà marroquí resident a Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona). Amb això, els agents van descobrir tot un entramat organitzat que proveïa de droga a altres camells i consumidors de la zona de la costa gironina i dels Maresme.

Caiguda de les vendes

Durant el confinament per la covid-19 el grup va patir una caiguda espectacular en les vendes i van apujar preus. A més, per intentar fer «passades» quedaven en gasolineres i supermercats a hores d'obertura i màxima afluència de persones per passar desapercebuts. Després del confinament i l'arribada dels primers visitants de la costa en època estival els membres de l'organització van reprendre la seva activitat de forma molt destacada: venien a Lloret, Blanes, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella.

El grup crminal estava liderat per un espanyol d'origen marroquí assentat a Granollers que regentava un bar, des d'on es distribuïen diversos tipus de drogues, principalment cocaïna.

Per tot això, el 30 de juliol els agents van desplegar un dispositiu amb 400 efectius i es van fer entrades simultànies en 22 immobles, distribuïts entre les províncies de Girona -només van actuar a Vidreres- i Barcelona. En aquests registres, els agents van comptar amb gossos detectors d'estupefaents i divises.

La Guàrdia Civil destaca el paper de les policies locals en la investigació, ja que la vigilància durant l'Estat d'Alarma per part del seu cos policial era més dificultós a l'hora de ser detectat. En canvi, les policies locals no aixecaven sospites sobre els investigats.