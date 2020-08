Blanes blinda els accessos a Cala Bona per combatre l'excés d'aforament

L'Ajuntament de Blanes ha blindat els accessos a Cala Bona per combatre l'excés d'aforament.

Des del 28 de juny s'ha hagut de tancar cada cap de setmana, però amb l'arribada del mes d'agost l'ajuntament ha decidit prendre aquesta mesura de forma permanent.

Les cues de gent esperant perquè quedi un lloc lliure per accedir a Cala Bona s'han començat a reproduir des de dimecres i entre setmana.

Per aquest motiu, entre ahir i avui l'ajuntament ha acabat d'arranjar tots els detalls logístics que calia per posar en marxa l'operatiu, coordinat per Protecció Civil i Policia Local, i el suport indispensable dels efectius dels Serveis Municipals, les 'Brigades'.

En la reunió del Gabinet Tècnic Assessor celebrada avui al matí, segons informa el consistori en un comunicat s'han acabat de perfilar els darrers aspectes operatius. El batlle, Àngel Canosa, asseguren que s'ha de "garantir que tant la gent de Blanes com els qui ens visiten puguin gaudir de les nostres platges amb plena seguretat. Per això hem pres la decisió de blindar de manera permanent Cala Bona, l'única de les tres zones de bany que hem hagut de tancar puntualment els caps de setmana".

L'alcalde també ha lamentat el prejudici que això ocasionarà, però ha incidit en el què, des que es va iniciar la crisi de la COVID, no ha deixat de recordar: "Apel·lo a la responsabilitat ciutadana, tothom hem de tenir clar que els primers que hem de tenir cura som nosaltres mateixos: cuidar-nos els uns als altres"



Operatiu de blindatge

Hi ha quatre punts principals de la cala on s'han instal·lat tanques metàl·liques de dos metres d'alçada amb bases de formigó, similar al tancament instal·lat al Delta de la Tordera per protegir les aus i mantenir la prohibició de bany dictada per l'ACA.

Les tanques impedeixen el pas i són de subjecció amb cadenat, amb la possibilitat d'obrir-les en cas que sigui necessària una evacuació, ja que les claus estan en possessió tant de Protecció Civil com de la Policia Local de Blanes.

Un dels punts de tancament és el nou camí de ronda que neix al costat de l'entrada posterior del Jardí Botànic Marimurtra, on s'han situat tanques tant per la banda d'entrada que dóna la Carrer de l'Ermita, com a l'altra extrem que dóna les escales de baixada que connecten a peu de platja.

El segon punt està situat a les escales que connecten l'Ermita de Sant Francesc amb Cala Bona, amb un doble sistema de tanques que adverteix de la prohibició uns metres abans que arribi el tancament més blindat perquè els vianants no hagin de fer el camí en va i hagin de girar cua.

El tercer punt d'accés tancat és a l'esquerra de l'Ermita de Sant Francesc, el 'Caminet del Bosc' que acaba connectant amb l'Avinguda de la Bitàcola mitjançant una passarel·la que també s'ha tancat en els dos extrems, tant en el d'anada com el de tornada.

Per últim, el quart punt està situat a les escales de connexió al costat del bloc d'apartaments de Cala Bona, que també connecten l'avinguda de la Bitàcola amb el vial de dalt, el Carrer de la Cala.

Cues per entrar a Cala Bona - ajuntament de Blanes

D'aquesta manera, l'únic accés a peu que es pot fer és des de la Plaça del Quillat, on hi ha una tanca que informa sobre el tancament per regular l'aforament.



Control directe de l'aforament

Tothom qui finalment acabi arribant a l'accés principal a Cala Bona –al costat del restaurant que du el mateix nom- ha de fer cua i esperar que els Agents Ciutadans de Protecció Civil els diguin on es poden instal·lar quan la platja ja ha superat l'aforament màxim.

Aquesta circumstància cada vegada ha passat a ser més d'hora, de manera que pràcticament des de dos quarts de deu del matí la Cala Bona ja és plena de gent.

Les darreres setmanes s'ha hagut de fer un control directe i exhaustiu dels accessos a peu i en cotxe a Cala Bona, havent de destinar-hi agents de la Policia Local i el mateix cap de Protecció Civil per vetllar per l'efectivitat de la mesura. Un desgast d'efectius que, veient l'evolució de la problemàtica, s'ha hagut d'aturar amb mesures més dràstiques.

