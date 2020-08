La unitat ciclista de la policia de Lloret fa més de 100 actuacions en set mesos

La unitat ciclista de la Policia Local de Lloret de Mar, formada per quatre agents, ha efectuat més d'un centenar d'actuacions d'ençà que va entrar en funcionament a principis d'any. Segons va informar ahir el cos policial lloretenc, els agents de la unitat BTT patrullen per torns, el seu principal àmbit d'actuació és el nucli antic i el front marítim i entre les seves funcions destaca la vigilància i el servei de proximitat a les zones comercials, turístiques i de vianants, on vetllen pel compliment de les ordenances municipals.

De les més de 100 intervencions efectuades des del gener, destaquen les de mediació entre conflictes veïnals (motivats principalment per sorolls), petits furts i les relacionades amb la crisi sanitària generada per la covid-19. «Aquest primer mig any ha estat marcat per la covid-19 i, per tant, també han fet molta tasca assistencial, com el repartiment de targetes menjador i el control dels confinaments en la primera etapa de la pandèmia, de la distància social en activitats de primera necessitat i de l'ús de la mascareta en aquesta zona del nucli antic», va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, qui va afegir que la valoració d'aquest primer semestre de funcionament de la unitat BTT «és positiva», ja que han pogut comprovar «la ràpida intervenció que permet la bicicleta en aquestes zones de difícil accés per vehicles»

Per la seva part, l'alcalde, Jaume Dulsat, va destacar que «la unitat de BTT facilita el model de policia de proximitat». «Hem comprovat que millora l'atenció d'incidències, la interrelació amb veïns i comerciants i la prevenció de delictes i faltes, la qual cosa contribueix a una millor qualitat del nostre espai públic», va afegir el batlle.

Lloret, juntament amb Llançà i Platja d'Aro, són els únics municipis de les comarques gironines que disposen d'una unitat de BTT especialitzada en els seus serveis policials. El mes de setembre passat, conjuntament amb Perpinyà i Llançà, van organitzar una jornada temàtica centrada en la bicicleta com a eina de seguretat.