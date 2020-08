Blanes blinda els accessos a la platja de Cala Bona per evitar aglomeracions

L'Ajuntament de Blanes va blindar ahir, de manera permanent, tots els accessos a peu cap a Cala Bona per evitar l'excés d'aforament i només ha deixat un punt d'entrada a la platja. La decisió es va prendre després que, aquests últims dies, tant Policia Local com Protecció Civil hagin hagut de fer un control «directe i permanent» per evitar que els banyistes es colessin i entressin a la platja quan ja era plena.

«Hem de garantir que tant la gent de Blanes com la que ens visita puguin gaudir de les nostres platges amb plena seguretat», va assegurar l'alcalde, Àngel Canosa, qui va afegir que per això, des del consistori, s'ha optat per blindar de manera permanent Cala Bona, «l'única de les tres zones de bany que hem hagut de tancat puntualment els caps de setmana».

I és que els accessos d'aquesta platja ja es van haver de tancar els dissabtes i els diumenges a partir de finals de juny. Una mesura que, amb l'arribada del mes d'agost, es va haver d'ampliar a cada dia de la setmana, perquè la platja ja s'emplena a quarts de deu del matí.

L'alcalde blanenc va admetre que la decisió pot generar perjudicis, però subratlla que és necessària prendre-la com a mesura de protecció davant el contagi de la covid-19. «Apel·lo a la responsabilitat ciutadana, tothom ha de tenir clar que els primers que hem de tenir cura som nosaltres mateixos; cuidar-nos els uns als altres», va dir Canosa.



Tanques de dos metres

En quatre accessos que porten cap a Cala Bona s'hi ha instal·lat tanques metàl·liques de dos metres d'altura amb bases de formigó. Totes impedeixen el pas, però en cas que calgués dur a terme una evacuació, es poden obrir (perquè estan tancades amb cadenat).

En concret, s'han tancat els accessos cap a Cala Bona des de: el nou camí de ronda que neix al costat de l'entrada del jardí botànic Marimurtra; des de les escales que connecten l'ermita de Sant Francesc amb la platja; des de la passarel·la que connecta el conegut com a «Caminet del Bosc» amb l'avinguda de la Bitàcola; i des de les escales de connexió al costat del bloc d'apartaments de Cala Bona.

D'aquesta manera, l'únic accés per accedir a la platja a peu s'ha de fer des de la plaça del Quillat. Aquí també hi ha una tanca; però en aquest cas, per controlar l'aforament. Tothom qui vulgui accedir a la platja des d'aquí ha de fer cua, i si la platja ja és plena, esperar que els agents ciutadans de Protecció Civil els diguin on es poden instal·lar.

En total hi ha 12 agents ciutadans que s'han afegit a l'equip que del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme.