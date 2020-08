L'inici del final de la «carretera de la mort»: tres rotondes i un nou radar

La C-63 a Vidreres. L'anunci aquesta setmana de la licitació de tres rotondes a les entrades de tres urbanitzacions de Vidreres és només una petita victòria per als veïns de la zona, que lluiten des de fa anys per acabar amb la sinistralitat en aquest via

Vidreres s'ha conegut, aquesta setmana, una notícia que feia anys que esperaven: la licitació de tres rotondes a la C-63. Uns giratoris que han de permetre reduir la sinistralitat en aquesta via que es coneix popularment com la «carretera de la mort» pels més de 200 accidents viaris -molts d'aquests mortals- que s'hi han produït al llarg de la darrera dècada en un tram de només 11 quilòmetres.

Les tres rotondes es construiran a les entrades de les urbanitzacions Terra Fortuna, Puigventós i Aiguaviva Parc, els punts negres d'aquest tram de carretera, ja que els seus residents han de creuar la via per entrar o sortir de casa o incorporar-se a la circulació viària. En concret, i segons va informar el Departament de Territori de la Generalitat, les obres costaran aproximadament quatre milions d'euros i està previst que comencin l'estiu que ve.



Una llarga lluita

Aquestes rotondes, però, només són un més dels nombrosos reclams que fa més de deu anys que fan els veïns i les institucions de la comarca. Una petició que es va convertir en una exigència el juliol del 2018 quan un accident amb quatre víctimes mortals va acabar amb la poca paciència que quedava entre els habitants de la zona davant la falta de solucions de les administracions a la sinistralitat.

Es van organitzar, llavors, nombroses iniciatives. La primera es va fer uns dies després de l'accident -el 27 de juliol- i va consistir en una manifestació en la qual una vuitantena de veïns de Vidreres van tallar la C-63 durant 15 minuts per exigir solucions. Ja en aquell moment, el portaveu veïnal, Juan Machero, va exigir a la Generalitat que es fessin rotondes i es posessin radars de tram.

Paral·lelament, aquella mateixa setmana, naixia la Plataforma Afectats pels Accidents de la C-63, que va iniciar una recollida de firmes amb aquest objectiu. De fet, aquesta no era la primera vegada que es recollien signatures per reclamar a la Generalitat més seguretat a la C-63: el juliol 2016, els veïns de la urbanització Aiguaviva Parc van iniciar una campanya de firmes després d'un accident en el qual va morir un veí de 34 anys.

A aquestes peticions s'hi van unir els alcaldes de Vidreres, Jordi Camps, i de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, que van reclamar la construcció de tres giratoris, la instal·lació de radars de tram, i carrils d'acceleració i desacceleració als accessos de les urbanitzacions.

Finalment, el març del 2019, Territori va anunciar que construiria tres rotondes a les entrades de les urbanitzacions de Vidreres i tres mesos després va assegurar que el Servei Català de Trànsit (SCT) estava estudiant «la idoneïtat» de la instal·lació de radars fixos a la carretera C-63. Un anunci que va coincidir amb la constitució de l'Associació d'Afectats per la C-63 a la Selva (ASVIC La Selva) que lluita per reduir la sinistralitat, per ser un espai de suport per a familiars i víctimes d'accidents en aquest tram i per conscienciar la població de la perillositat de la carretera.

L'última actuació en aquest tram de la C-63 es va fer el febrer passat, quan es va instal·lar un nou radar fix al punt quilomètric 4,1, a Lloret de Mar, amb un límit de velocitat de 80 km/h.



Mesures insuficients

Tot i això, tant l'Ajuntament de Vidreres com ASVIC consideren que aquestes mesures no són suficients. Des del consistori vidrerenc creuen que seria més efectiu un radar de tram als llocs on hi ha més accidents. Segons Camps, aquest dispositiu, juntament amb les rotondes, permetria «reduir la sinistralitat i els veïns i veïnes se sentirien més segurs».

Per la seva part, des de l'ASVIC asseguren que, tot i que les rotondes són «un gran pas», encara «queda molta feina per fer i més mesures per aplicar». Per això, demanen: més senyalitzacions viàries a les urbanitzacions, més il·luminació a tota la C-63 però, sobretot, entre Vidreres i Lloret, un radar de tram entre les entrades de la urbanització els Pinars i Terra Fortuna i passos elevats per poder travessar amb seguretat. «Per agafar l'autobús urbà, molts cops has de creuar la carretera en un tram de 80 km/h on no hi ha ni semàfor ni senyalització ni pas de vianants», critiquen des de l'Associació.

L'últim accident en aquesta via al seu pas per Vidreres es va produir el febrer passat quan van xocar frontalment una furgoneta i un turisme i va causar un ferit greu. No s'havia instal·lat encara el radar fix. Ara es construiran les tres rotondes. I tot plegat és només l'inici del final de la «carretera de la mort».