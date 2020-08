Arbúcies comptarà amb un espai d'atenció per a persones dependents

L'Ajuntament d'Arbúcies i l'Obra Social La Caixa han signat un conveni de col·laboració per crear un espai d'atenció diürna per a persones dependents. Segons va informar l'Ajuntament a través d'un comunicat, el nou espai donarà servei a dotze usuaris i usuàries i comptarà amb servei de menjador. El consistori va precisar que el projecte educatiu s'està elaborant des del mes de maig amb l'objectiu de definir les activitats i accions a dur a terme, com ara: tallers de memòria, dol, musicoteràpia, etcètera.

La gestió del nou servei es durà terme amb entitats del tercer sector o de l'àmbit de l'economia social i solidària, reproduint el model de gestió del Servei d'Atenció Domiciliària, en funcionament des del 2015 i que permet atendre a domicili més de 60 persones cada mes.



Supervisió municipal

L'espai comptarà amb la supervisió dels serveis socials municipals i la coordinació amb el CAP. L'Ajuntament destaca que el projecte «és fruit de les necessitats detectades en l'àmbit de les cures fora de la llar, gràcies a l'estudi municipal sobre gent gran que viu sola al municipi, elaborat l'any 2018 per l'Ajuntament i l'associació osonenca ADFO». El regidor d'Atenció a les Persones, Jaume Salmeron, va assenyalar que el projecte comptarà amb la col·laboració i l'ajut d'empreses arbucienques per mitjà de la figura del mecenatge i va avançar la col·laboració de l'empresa Racing Oil.

Des de l'oposició, el grup de la CUP va criticar que no se'ls hagués comunicat res: «Primera nova! Transparència, coordinació i informació. Ironia mode on», van publicar a través del seu compte de Twitter.