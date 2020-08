Una avaria deixa sense aigua la urbanització de Can Salvà de Riells durant quatre hores

Una esquerda en una canonada d'aigua va deixar ahir un centenar de veïns de la urbanització de Can Salvà, a Riells i Viabrea, sense aigua durant quatre hores. Fonts de la companyia que gestiona el servei, Abastaments d'Aigua del Tordera, van explicar que l'avaria es va produir a l'avinguda Can Salvà pels volts de les onze del matí per una esquerda que va requerir canviar uns deu metres de canonada. Interpel·lats per les reiterades incidències que es produeixen a la xarxa, des de l'empresa van apuntar que la instal·lació «té uns quants anys» i van afegir que «l'augment del consum d'aigua durant els mesos d'estiu en aquesta xarxa fa que augmentin els incidents».

L'alcalde del municipi, Josep Maria Bagot (ERC), va insistir que la durada del tall va ser de «tres hores i poc més» i va detallar que els treballs de reparació van finalitzar pels volts de les quatre de la tarda. Segons Bagot, «només ha afectat un centenar de veïns de l'avinguda de Can Salvà, però no ha estat res de gravetat perquè hi ha hagut gent que tenia aigua tot i tenir poca pressió».