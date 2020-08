El govern de Sils tomba una moció per reforçar la seguretat de les urbanitzacions

La majoria absoluta de l'equip de govern de Sils –format per Junts per Sils (4), Fem+Sils (2) i Tots som Sils (1)– ha refusat una moció proposada per Sils En Comú-Podem (1) i recolzada per Independents (4) que pretenia reforçar la seguretat en les urbanitzacions de Vallcanera i les Comes.

Els comuns defensen que cal més presència policial per aturar «la sensació de vulnerabilitat i la manca de seguretat que pateixen els veïns i veïnes d'aquestes dues urbanitzacions», apunta la portaveu, Cristina Simó. Segons Simó, «aquestes queixes veïnals hi són des de fa molt de temps i han acabat generant una alarma social que cal escoltar i resoldre, especialment a Vallcanera i les Comes». Per aquest motiu, des de l'oposició van proposar un conjunt de mesures entre les quals destaquen la creació d'una comissaria de Policia Local a Vallcanera, així com requerir a Interior que reforci la presència policial de Mossos d'Esquadra, incrementar el nombre d'efectius de la Policia Local i incorporar càmeres de videovigilància «en tots els veïnats i les carreteres» del municipi. Segons els comuns, «l'Ajuntament ha de prendre mesures per evitar el risc que la ciutadania vulgui fer accions pel seu compte que puguin arribar a ser contraproduents».



La resposta del govern

L'alcalde, Eduard Colomé (JxSils), defensa que la proposta de l'oposició respon a «electoralisme» i insisteix que «no es poden presentar propostes a cada ple que tractin sobre el mateix tema». En aquest sentit, Colomé insisteix que l'equip de govern té «un compromís màxim amb la seguretat del poble» i apunta que s'ha invertit en material, com ara la compra d'un vehicle per al cos de Policia Local o la incorporació d'un agent cívic que fa tasques de vigilància.

Segons l'alcalde, actualment el cos de policia compta amb vuit efectius i un vigilant municipal, a banda de l'esmentat agent cívic.

Colomé subratlla que la proposta de l'oposició era «del tot irreal i allunyada de les possibilitats de l'Ajuntament» i afegeix que en la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat «es va arrancar el compromís per part d'Interior de reforçar la presència de Mossos a la comarca de la Selva». L'alcalde insisteix que «no es poden fer proclames plenàries cada mes» i defensa que «les partides més elevades dels pressupostos es destinen a seguretat».