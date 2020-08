Prohibeixen el bany en una platja de Blanes pel trencament d'una canonada

Blanes ha hissat aquest migdia la bandera vermella en una de les seves platges. Concretament, s'ha prohibit el bany a la platja de Blanes Centre pel trencament d'una canonada d'aigua potable procedent de Lloret de Mar.

El trencament de la canonada ha abocat, a l'extrem sud d'aquest platja de la capital selvatana, aigua potable barrejada amb sediments propis d'aquest tipus de conducte. Tot i que no hi ha perill sanitari, l'aspecte de l'abocament al mar "és anàleg a quan hi ha una tempesta de pluja de gran intensitat", per la qual cosa és recomanable no banyar-s'hi.

S'espera que, en funció del cabal d'aigua abocat i el moviment de l'onatge de les properes hores, el vessament s'hagi pogut diluir abans d'aquesta mitjanit.