Lloret decreta el tancament de tres bars per vulnerar les restriccions de la COVID-19

Lloret de Mar és una de les destinacions turístiques de la Costa Brava amb més activitat tant diürna com nocturna. Aquest estiu està marcat per la crisi sanitària del coronavirus i això ha obligat, per exemple, al tancament de discoteques. Unes sales que es van adaptar a l'inici de la pandèmia però que tenen les portes tancades per decisió de la Generalitat.

Per poder sortir a fer una copa a Lloret de Mar durant la nit queden per exemple, els bars musicals. Dos d'ells han hagut de tancar les seves portes de forma provisional. Es tracta d'una mesura cautelar de l'expedient sancionador que els ha obert la Policia Local de Lloret. Els agents que s'encarreguen d'aquestes tasques administratives han clausurat els locals perquè superaven l'aforament. La notificació se'ls va fer arribar a finals de la setmana passada i ara, tenen 15 dies per fer les al·legacions que considerin i fer les adaptacions corresponents.

Es dona el cas que aquests bars musicals havien incomplert de forma reiterada la normativa, que està vigent arran de la pandèmia de la covid. Que obliga a tenir menys persones a dins i a fora dels locals ja que s'han de mantenir les distàncies de seguretat. En un dels locals fins i tot, com destaca el regidor de Seguretat de Lloret de Mar, Jordi Sais s'utilitzava la pista de ball, quan no està permès.

A banda dels dos bars musicals, la Policia Local de Lloret també ha fet tancar provisionalment de forma cautelar un bar de la població que opera durant el dia. Aquest local també s'hi van detectar més aforament del permès i per tant, no havia eliminat taules i no es mantenien les distàncies.

En alguns dels tres locals fins i tot hi havia sobreocupació a les terrasses que al seu dia es van ampliar amb permís de la pandèmia del coronavirus però, que segons el regidor, els propietaris s'han vist desbordats i no han pogut atendre amb seguretat.

A aquests tres tancaments de bars, situats al nucli antic, també s'hi sumen tres locals més a qui s'ha obert expedient sancionador, però en aquest cas per infraccions de caràcter lleu. Es basen sobretot, diu l'edil, en el no manteniment de les distàncies. Unes irregularitats que després dels avisos s'han corregit.



Reunions amb el sector

D'altra banda, el regidor recorda que tant a l'inici de la pandèmia com a l'estiu, l'Ajuntament ha fet diverses reunions amb el sector de la restauració i de l'oci nocturn per actualitzar-los sobre la situació dels seus locals i en cas de detectar-hi irregularitats, per demanar que se solucionessin. També detalla que la Policia Local ha fet tasca preventiva en el sector de l'oci nocturn i fins i tot, amb les discoteques les va estar assessorant sobre com funcionar en base a la normativa. Amb tot, l'edil ressalta que els problemes han vingut «amb locals més petits que tenen aforaments més reduïts que s'han vist desbordats». Afegeix que algun d'aquests ha decidit tancar l'ampliació de la terrassa que se'ls havia autoritzat per part de l'Ajuntament però d'altres, una minoria, han incomplert.

El regidor de Seguretat destaca que a Lloret s'estan complint gairebé a tot arreu les normatives i que un altre aspecte al qual estan a sobre és l'ús de mascareta. Ja han imposat unes 100 sancions i assegura que en tot moment hi ha primer la instrucció d'alertar la gent que no la porta perquè se la posi però que en cas de reiteració o negar-s'hi se la sanciona. Per a Jordi Sais «el comportament dels ciutadans de Lloret i els que ens visiten és bastant elevat». subratlla que ambdós locals se'ls va alertar més d'una vegada dels incompliments i que finalment, la policia local va haver d'actuar. Prèviament però, a banda de les inspeccions per part dels agents locals, Sais destaca que l'ajuntament ha anat fent reunions al llarg de