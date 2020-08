Blanes Objectiu: joves conscienciats

Sis joves d'entre 18 i 30 anys, contractats a través de la Creu Roja, han començat a recórrer els barris de Blanes aquesta setmana per conscienciar els joves dels riscos del coronavirus. Es tracta de la campanya #COVIDSPOILER, impulsada pel Departament de Presidència, que ha desplegat més d'un miler de persones arreu de Catalunya. A través de materials didàctics, com potets per fer bombolles de sabó, demostraran a altres joves que, amb la mascareta, el nas i la boca estan protegits de l'entrada del virus ja que l'aire que s'expira no surt a l'exterior.