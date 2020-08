Botiguers de Riudellots, tips de sortir al carrer per poder cobrar amb targeta

A Riudellots de la Selva hi ha un misteri tecnològic que des de fa cinc mesos afecta els comerciants de l'avinguda dels Països Catalans: no hi ha cobertura. Des de l'Ajuntament expliquen que des del mes de maig és habitual veure com els comerciants que tenen el seu negoci ubicat en aquesta avinguda han de sortir al carrer amb el datàfon a la mà a la recerca de cobertura per poder efectuar transaccions econòmiques amb targeta de crèdit.

L'alcalde accidental, Xevi López (JxCat), explica que «no sabem què fer»: «A finals de maig vam notar una davallada de la cobertura de telefonia mòbil i afecta una vintena de negocis de la zona comercial d'aquesta avinguda». El problema, segons López, a banda del risc d'atropellament dels comerciants que busquen carrer amunt i carrer avall un bri de cobertura, és que la companyia que té la infraestructura –Movistar– «ens ignora». López apunta que «hem obert repetides incidències a la companyia, a través del canal que hi ha per a ajuntaments, però no resolen res i això està afectant a tot el municipi en l'àmbit social i comercial». El batlle accidental afegeix que, tot i que hi ha altres companyies de telefonia, la infraestructura és de Movistar, per tant «si canviem de companyia estem allà mateix».

«Aquí sempre hi ha hagut problemes de cobertura però mai com ara i tant de temps», apunta López, que també està preocupat per si la manca de cobertura pot afectar els aparells mòbils que la gent gran fa servir de teleassistència: «Normalment van lligats a una línia de telèfon fix, però quan surten tenen una petaca que va amb una targeta SIM i si no té cobertura no funciona», detalla López, que reclama la presència d'un tècnic que comprovi presencialment la situació a l'avinguda que concentra la manca de cobertura.



La resposta de la companyia

Des de Movistar asseguren que «no s'ha detectat cap incidència». La companyia reitera que «només ens consta la incidència de l'Ajuntament, que es donava per resolta, i s'han comprovat les antenes i el sistema no detecta cap errada» i afegeixen que «si hi ha problemes, aquests són intermitents perquè si no els detectaríem».

La companyia de telefonia precisa que els datàfons usen la xarxa 2G, mentre que els telèfons mòbils usen la xarxa 3G o 4G. La diferència entre les xarxes rau en la velocitat i el volum de dades que hi poden navegar.