Els membres del campus de futbol de Lloret aïllats, negatius per COVID-19

Els deu nens i els tres monitors del campus del Club de Futbol Lloret de Mar que es trobaven en aïllament arran de la detecció d'un positiu per covid-19 d'un monitor han donat negatiu a les proves PCR, informa l'entitat. Així ho ha transmès el club organitzador del campus d'estiu de futbol a través d'un comunicat. El grup va ser aïllat després que un monitor del campus donés positiu per coronavirus. Els deu menors que tenia al seu càrrec i tres membres més de l'equip es van posar en quarantena, seguint el protocol de prevenció i seguretat, segons va informar Salut el passat 4 d'agost.

El procediment també preveia fer-los una prova PCR de control. Després de donar negatiu a aquestes proves PCR, tots tretze van continuar en situació d'aïllament fins avui, quan ja podran reincorporar-se de nou al campus, tal com estableix el procediment habitual per a aquest tipus de casos.