Creen una campanya a Anglès per investigar sobre l'ELA

Una jove d'Anglès ha creat una campanya solidària amb l'objectiu de recaptar fons per lluitar contra l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Segons va informar l'Ajuntament, en el marc del seu projecte de recerca, Paula Marín s'ha associat amb l'Hospital Clínic de Barcelona i ha dissenyat una campanya de sensibilització amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació. La jove ha creat un perfil a Instagram (@ela.tdr) on proposa als usuaris un repte per donar a conèixer la malaltia.